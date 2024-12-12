استمرار أعمال إزالة المزارع السمكية المخالفة في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

تنفيذ ازالة حالات تعد على الأراضي الزراعية

حيث شهد اليوم الخميس، تنفيذ 4 حالات إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 7 أفدنة و6 قراريط و100 متر، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من أعمال الازالة،فيتو

إزالة المزارع المخالفة

وتمثلت إزالة في 3 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الثروة السمكية، على مساحة 6 قراريط، 7 أفدنة، عبارة عن تجفيف وردم مزارع سمكية.

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

كما تم إزالة حالة واحدة لتعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أرض أملاك دولة خاصة، على مساحة 100 م۲، عبارة عن سور ومبنى بدون ترخيص.

الالتزام بالمخطط الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

جانب من أعمال الازالة،فيتو

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل.



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