تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس إندراوس الرسول

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهد القديس إندراوس الرسول.

قصة استشهد القديس إندراوس الرسول

استشهد القديس إندراوس الرسول أخي بطرس، وقد اختير على أن يمضي إلى مدينة اللد وإلى بلاد الأكراد، فدخل مدينة اللد، وكان أكثرها قد أمن علي يدي بطرس، وكان معه تلميذه فليمون.

وكانت عادتة الوثنيين إذا أماتوا أحدًا صلبًا فأنهم يرجمونه أيضًا فقضي الرسول ليله يصلي إلى الله، فظهر له السيد المسيح وقواه وشدده وقال له "لا تقلق ولا تضجر، فقد اقترب موعد انصرافك من هذا العالم، وأعطاه السلام وغاب عنه، فابتهجت نفسه بما رأي، ولما كان الغد آخذوه وصلبوه علي خشبة ورجموه بالحجارة حتى تنيح، فأتى قوم من المؤمنين واخذوا جسده المقدس ودفنوه بإكرام في قبر خاص، وقد ظهر منه آيات وعجائب كثيرة.

موعد احتفال الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد

في سياق آخر، تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر الجاري مع الكنائس التي تتبع التقويم الغربي.

ويترأس احتفالات عيد الميلاد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وتدق أجراس الكنيسة الأسقفية داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

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