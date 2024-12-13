مدرب الأهلي: جاهزون لمباراة باتشوكا والتتويج بكأس التحدي

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة باتشوكا المكسيكي، على كأس التحدي، المقرر لها الساعة الثامنة مساء غدٍ السبت بتوقيت قطر «السابعة بتوقيت القاهرة» على استاد ٩٧٤.



وقال قمصان: وصلنا إلى قطر يوم ١٠ ديسمبر، ونواصل التحضير لمباراة كأس التحدي. وبشكل عام، جميع اللاعبين جاهزون لمباراة باتشوكا باستثناء محمد عبد الله الذي أثبتت الأشعة إصابته في العضلة الأمامية، وتم قيد سمير محمد بدلًا منه في القائمة.



وأضاف المدرب العام للأهلي: «شاهدنا مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين من ملعب المباراة، الجميع توقع تأهل بوتافوجو، لكن باتشوكا، المنظم من الناحية الفنية والذي يضم عناصر مميزة، نجح في حسم المباراة بنتيجة كبيرة».

وأكد أن لاعبي الأهلي يقدرون حجم المسؤولية، وهدفهم تحقيق الفوز بكأس التحدي، والتتويج ببطولة تضاف إلى تاريخهم وإلى دولاب البطولات بالنادي، والوصول لأول مرة إلى نهائي كأس القارات للأندية.



ووجه سامي قمصان الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم المستمر وحرصهم على استقبال البعثة في فندق الإقامة عقب وصولها إلى الدوحة، مؤكدًا ثقته في جمهور الأهلي العظيم بالتواجد خلال مباراة باتشوكا غدًا.

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