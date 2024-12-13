الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

تحرير 31 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط مخالفات مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 30 ألفا و791 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 16 ألفا و336 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و693 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة موقف عشوائي، و1215 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة لشروط التراخيص و17 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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