كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطعين فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنا قيام أحد الأشخاص بالسويس، بتجميع الكلاب الضالة ووضعها داخل أجوله وضبط مرتكب الواقعة.



الأمن يكشف ملابسات فيديو تجميع الكلاب الضالة فى السويس

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطعين فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنا قيام أحد الأشخاص بتجميع الكلاب الضالة ووضعها داخل أجولة بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

وبالفحص تم تحديد وضبط المتهم (بائع أسماك - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته قرر بقيامه بجمع الكلاب الضالة من المنطقة محل سكنه ووضعها داخل جوال ونقلها لخارج المنطقة لسابقة تعرضه للعقر من أحدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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