الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تجميع الكلاب الضالة فى السويس

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو تجميع الكلاب الضالة فى السويس

 كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطعين فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنا قيام أحد الأشخاص بالسويس، بتجميع الكلاب الضالة ووضعها داخل أجوله وضبط مرتكب الواقعة.
 

الأمن يكشف ملابسات فيديو تجميع الكلاب الضالة فى السويس 

 تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطعين فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنا قيام أحد الأشخاص بتجميع الكلاب الضالة ووضعها داخل أجولة بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

الأمن يكشف حقيقة إجبار فتاة على التبرع بالدم فى مدينة 6 أكتوبر

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

 وبالفحص تم تحديد وضبط المتهم (بائع أسماك - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته قرر بقيامه بجمع الكلاب الضالة من المنطقة محل سكنه ووضعها داخل جوال ونقلها لخارج المنطقة لسابقة تعرضه للعقر من أحدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة الأمن الكلاب الضالة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة إجبار فتاة على التبرع بالدم فى مدينة 6 أكتوبر

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط شركة للنصب على راغبي العمل بالخارج في مدينة نصر

تحرير 1253 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة في البحيرة

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفضيات 50%

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لتعزيز حقوق الإنسان المصري

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور بعد تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

طبيب يكشف سبب انتشار ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال بدون سبب

«تم وضعه على ماسك أكسجين»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة بالأسواق

سلوت: صلاح أحد أسباب نظافة شباك ليفربول ومستقبله لا يقلقني

منوعات

المزيد

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

حكمة النبي سليمان في تعامله مع الهدهد..الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

دعاء الجمعة لنصرة أهل سوريا وحقن دمائهم

المزيد
الجريدة الرسمية