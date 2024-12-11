البابا تواضروس يناقش قضية الخلق مع شباب إيبارشية ميلانو

نظمت إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس المؤتمر الثاني للشباب، والذي أقيم تحت عنوان "الخلق" بحضور نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ايبارشية ميلانو.

تناول المؤتمر موضوع الخلق من منظورين: روحي وعلمي، ما أتاح للشباب المشاركين فرصة فريدة لتعميق إيمانهم من خلال نهج متكامل، بالإضافة إلى لحظات الصلاة والتأمل الروحي، تضمن المؤتمر أنشطة جماعية وألعاب تفاعلية ساهمت في خلق أجواء من الفرح والسعادة والأخوة.

وقد عززت هذه اللحظات الترفيهية الروابط بين الشباب، مما حول المؤتمر إلى تجربة غنية على المستويين الشخصي والجماعي.

وكانت أبرز محطات المؤتمر جلسة خاصة عبر تطبيق "زووم" مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي ألقى رسالة مليئة بالمحبة والأمل للشباب المشاركين.

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأول قداس في دير مارمينا

صلى نيافة الأنبا مينا، أسقف إيبارشية مسيسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، أول قداس إلهي في دير الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس، بمنطقة مركز ويلينجتون القريبة من مدينتي ميلتون وجولف بمسيسيساجا، حيث يُجرى العمل حاليًا على تعمير الدير.

وشارك في صلوات القداس الراهب القمص سمعان آفا مينا، المسؤول عن الدير، والراهب القمص بنيامين المحرقي، إلى جانب عدد من كهنة الإيبارشية، في أجواء روحية مميزة تُعبر عن انطلاقة جديدة لهذا الصرح الروحي.

وفي سياق اخر، تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا يوأنس الثالث البطريرك الأربعين من بطاركة الكرازة المرقسية.

من هو البابا يؤانس الثالث ؟

في عام 405 للشهداء ( 689م ) تنيَّح البابا القديس يوأنس الثالث البطريرك الأربعون من بطاركة الكرازة المرقسية.

ووُلِدَ هذا القديس في سمنود – محافظة الغربية، وترَّهب بدير القديس مكاريوس ببرية شيهيت، وبعد نياحة البابا أغاثو اُختير هذا الأب للبطريركية، فلاقى شدائد كثيرة خصوصًا من الخلقيدونيين ولكنه كان يحتمل بوداعة مُصليًا ليحفظ الرب كنيسته، ولما استقرت وهدأت الأمور اهتم ببناء كنيسة القديس مار مرقس الإنجيلي بالإسكندرية، واشترى لها أوقافًا كثيرة.

وفي أواخر أيامه اشتد به المرض وتنيَّح بشيخوخة صالحة بعد أن قضى على الكرسي المرقسي نحو تسع سنوات.

الأنبا أغناطيوس يطيب رفات القديس حبيب جرجس

من ناحية آخرى، شهدت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية بسمنود، أمس، حدثًا مميزًا بقيادة نيافة الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، حيث أقام نيافته قداس تذكار الأعياد السيدية الثلاثة الكبرى (البشارة والميلاد والقيامة)، على مذبح القديس البابا بطرس خاتم الشهداء، بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد استشهاده.

وخلال القداس، قام نيافة الأنبا أغناطيوس بتدشين مجموعة جديدة من أواني خدمة المذبح، لتكون جاهزة للاستخدام في الطقوس الكنسية.

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، أجرى نيافته والآباء الكهنة مراسم تطييب رفات القديس حبيب جرجس، التي استقبلتها الكنيسة مؤخرًا، وتم وضعها في المزار الخاص بها داخل الكنيسة، في أجواء مهيبة تعكس روحانية المناسبة وعظمة التقاليد الكنسية.

تنصيب المطران باسيليوس بطريركًا للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية في يناير المقبل

كما تُقام صلوات تنصيب البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، المطران أبونا باسيليوس، يوم الأحد 26 يناير 2025، في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالعاصمة أسمرة، بعد انتخابه رسميًا اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.

وشهد مقر الكنيسة في أسمرة مراسم انتخابية مهيبة، بدأت بالصلاة، وشارك فيها 85 عضوًا من المجمع المقدس الإريتري، إلى جانب ممثلين عن الأديرة المحلية والإيبارشيات داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى ممثلين من الكلية اللاهوتية. كما أدلى خمسة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأصواتهم، بناءً على بروتوكول التعاون بين الكنيستين.

وجرى ترشيح ثلاثة أساقفة للمنصب، قُدمت سيرهم الذاتية باللغتين التجرينية والإنجليزية، قبل أن تُجرى عملية التصويت وفرز الأصوات بحضور ممثلي المجمع المقدس المصري. وأسفرت النتيجة عن انتخاب المطران أبونا باسيليوس بالإجماع ليكون البطريرك السادس.

وعبر وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن سعادته بنجاح الانتخابات، متمنين للبطريرك الجديد العمر المديد والصحة الجيدة. واختتمت المراسم بالصلاة، حيث قُدمت هدية من قداسة البابا تواضروس الثاني تعبيرًا عن روح المحبة بين الكنيستين.

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