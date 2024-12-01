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رياضة

بعد برونزية بطولة العالم، هنا جودة تعود للدوري الفرنسي في تنس الطاولة

هنا جودة لاعبة منتخب
هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، فيتو

هنا جودة، تستعد هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، للعودة مجددا للمشاركة في مباريات الدوري الفرنسي ضمن صفوف فريقها، بعد ختام المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب، التي أقيمت مؤخرا في السويد.

إنجاز تاريخي في بطولة العالم

وحصدت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم، بعد أن خسرت أمام لاعبة منتخب ألمانيا في الدور قبل النهائي.

ويعد ما حققته هنا جودة هو إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تنس الطاولة المصرية، حيث لم يسبق وأن حصل لاعب أو لاعبة من منتخب مصر على ميدالية في بطولات العالم للشباب.

قرينة السيسى تهنئ هنا جودة

وأعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة.

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك: سعيدة بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة..أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح.

أول تعليق من هنا جودة

وعبرت هنا جودة عن سعادتها بحصد الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في بطولة العالم للشباب تحت 19 عاما بالسويد.

وقالت هنا جودة "

الحمد لله الحمد لله

برونزية بطولة العالم للناشئين في السويد فردي تحت ١٩ سنة

اول ميدالية مصرية عربية افريقية فى تاريخ بطولة العالم تحت 19 سنة لتنس الطاولة

 

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