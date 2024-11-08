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رياضة

22 مرشحا في انتخابات اتحاد تنس الطاولة

معتز عاشور رئيس اتحاد
معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، كشف مسئولو اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، عن قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة، والمقرر لها يوم 13 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات تنس الطاولة

وضمت قائمة المرشحين كلا من:

الرئيس:

معتز عاشور - تامر وفقي - أشرف حلمي - وائل سنوسي.

نائب الرئيس:

عبد العزيز السيسي - أحمد رضا - خالد الحفني

أمين الصندوق:

محمد الماوي - محمود أباظة

العضوية:

أشرف عاشور - محمود لاشين - وليد عبد العال - محمد قطب - هبة حامد - معتز سالم - سامي سعيد - رغم مجدي - هشام أحمد - عصام زيدان - أشرف إبراهيم - رمضان محمد - عمرو فهمي.

وتقام انتخابات اتحاد تنس الطاولة يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وتضم الجمعية العمومية 33 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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