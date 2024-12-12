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أخبار مصر

التموين: استعدادات مكثفة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان

الدكتور شريف فاروق،
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين
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أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الوزارة من استعداداتها لاستقبال  شهر رمضان المبارك، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.  

توفير احتياطي استراتيجي 6 شهور

 وأشار  وزير التموين إلى  توفير احتياطي استراتيجي من السلع  لمدة لا تقل عن  6 أشهر يأتي على رأس أولويات الحكومة. 

وأوضح الوزير على هامش جولته التفقدية مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لتفقد المنشآت التموينية، أن الحكومة وضعت خطة شاملة لضمان توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية في مختلف المواسم، بما في ذلك شهر رمضان، عيد الفطر، والأعياد الأخرى، حيث يزداد الطلب على هذه السلع.

وأضاف أن وزارة التموين تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل السكر، القمح، والزيوت، لضمان توافرها في الأسواق بكميات كافية خلال المواسم. 

افتتاح سوق اليوم الواحد بالبحيرة

وافتتح الدكتور شريف فاروق، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، سوق اليوم الواحد بمركز دمنهور، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتفقد الوزير والمحافظ أقسام السوق المختلفة وتابعا المعروض من السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، التي تُقدم بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين. 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن سوق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة وزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تسهم في توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من آثار الغلاء.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بإقامة السوق، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تُعد نموذجًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين كما أكدت أن المحافظة مستمرة في التنسيق مع وزارة التموين لإقامة المزيد من هذه الأسواق في مختلف مراكز المحافظة 

وقد أشاد المواطنون بالسوق ومستوى التنظيم وجودة المنتجات المعروضة، معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تساعدهم على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة. 

وفي ختام الافتتاح، أكد وزير التموين أن الوزارة ستواصل العمل وجاري تعميم المبادرة علي جميع المحافظات، لضمان توفير السلع الأساسية ودعم الاستقرار المعيشي للمواطنين، داعيًا كافة الجهات إلى التعاون لتحقيق هذه الأهداف.

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