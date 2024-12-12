وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدان مطحن سايمون وصومعة الغلال بدمنهور (صور)

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مطحن سايمون بمنطقة أبو الريش بدمنهور، والتابع لشركة وسط وغرب الدلتا للصناعات الغذائية، وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد.





مراحل غربلة محصول القمح

استمع الوزير والمحافظ لشرح توضيحي دقيق حول خطوط الإنتاج في المطاحن، بدءًا من مراحل الغربلة المختلفة التي تتم داخل المطحن، وصولًا إلى الإنتاج النهائي للطحين، كما تم استعراض انواع الغربلة ووظائفها وأنواع الغلال.





يبلغ متوسط الطحن 550 طنًا/ اليوم، والمطحون اليومي 480 طنًا، ويضم المطحن 6 خلايا تخزين أقماح، سعة الخلية 500 طن، كما يوجد مخزن دقيق بسعة 30 ألف طن، بالإضافة إلى 16 صومعة ترطيب أول وثاني لتجهيز القمح.





يذكر أن عدد المطاحن بالمحافظة 3 مطاحن، والطاقة الإنتاجية الكلية للمطاحن 1350 طنا وأن الطاقة الإنتاجية الحالية 1140 طنا، وأضافت أن حصة القمح بالمحافظة 1817.5 طنا.

كما تفقد الوزير والمحافظ صومعة غلال زاوية غزال التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمخصصة لتخزين القمح، والتي تتصدر قائمة تخزين الغلال حيث تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن، وتضم 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن، كما تضم المحافظة 6 صوامع والتى تعمل بطاقة استيعابية ١٣٧ ألف طن.





نظام العمل المميكن داخل الصوامع

وتابع وزير التموين ومحافظ البحيرة نظام العمل المميكن داخل الصومعة، الذي يعتمد على تقنية التحكم الإلكتروني لمراقبة المخزون وعملية التداول، لضمان جاهزية الصوامع لاستقبال إنتاج القمح المحلي بكفاءة عالية.





وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، وتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح، وانتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة.





وأكد وزير التموين استمرار التعاون والتنسيق مع المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة عدد الصوامع لزيادة السعة الاستيعابية للمخزون الاستراتيجي للقمح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.