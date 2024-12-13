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الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد تنس الطاولة

اتحاد تنس الطاولة،
اتحاد تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة اجتماعا هاما اليوم الجمعة، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد تنس الطاولة

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد تنس الطاولة في الـ5 عصرا، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات تنس الطاولة

وتشهد انتخابات اتحاد تنس الطاولة صراعا قويا في مختلف المقاعد، وتضم قائمة المرشحين كل من:

الرئيس: تامر وفقي - أشرف حلمي 

نائب الرئيس: عبد العزيز السيسي - خالد الحفني

أمين الصندوق: محمد الماوي - محمود أباظة

العضوية: أشرف عبد الفتاح - وليد عبد العال - محمد غريب - هبة الله حامد - سامي سعيد، - رغد مجدي - هشام ناجي - عمرو فهمي

تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وفقا للائحة من رئيس ونائب وأمين صندوق و4 أعضاء بينهم سيدة على الأقل، وتضم الجمعية العمومية 33 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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