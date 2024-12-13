النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصاب في حادث تصادم بالقليوبية

استعلمت جهات التحقيق، عن الحالة الصحية لشخص أصيب إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بمحافظة القليوبية، وتحديدا في عزبة مشتهر أسفل الطريق الحر وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بمحافظة القليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي في عزبة مشتهر أسفل الطريق الحر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة (مصطفى ا)، وجرى نقله لمستشفى قها وتبين إصابته بتهتك في الساق اليسري.

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