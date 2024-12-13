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ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل مشاهد خالد الصاوي في "المداح 5"

خالد الصاوي
خالد الصاوي

انتهى الفنان خالد الصاوي من تصوير عدد من مشاهده في مسلسل المداح الجزء الخامس، ويظهر بشخصيتين في العمل الأولى شيخ، والثانية شيطان ويعتبر من المقربين للشيخ صاير الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال.

وسوف يظهر خالد الصاوي من بداية الحلقة الخامسة في شخصية الشيطان، والتي تعتبر من أهم الشخصيات المميزة خلال أحداث الجزء الخامس.

بينما يظهر الفنان فتحى عبدالوهاب خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح” الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، عن طريق الفلاش باك في أول مشاهد الحلقة الأولى من الجزء الخامس للعمل، على هيئة شيطان، بينما يظهر مرة ثانية في آخر الحلقة في صورة العالم التى كان عليها في الجزء الرابع من العمل.

واعتذر الفنان فتحي عبدالوهاب عن المشاركة بشكل كامل في الجزء الخامس من مسلسل المداح، بعد ارتباطه بمسلسل آخر سيقوم بتقديمه في موسم رمضان القادم.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى

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