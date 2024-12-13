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ثقافة وفنون

مي عمر تحاول الهروب من خالتها في إش إش

مي عمر، فيتو
مي عمر، فيتو

تشهد أحداث مسلسل إش إش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم محاولة هروب إش إش التي تلعب دورها الفنانة مي عمر من خالتها التي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي بسبب إهدار حقها.

 

تطورات مسلسل اش اش 


ويعكف القائمون على مسلسل “إش إش” حاليًّا على مرحلة مونتاج الحلقات، لتكون جاهزة للعرض خلال سباق رمضان 2025.

 

تفاصيل مسلسل إش إش 


وعلمت "فيتو" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

 

أبطال مسلسل إش إش 
العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين،  من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

 

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