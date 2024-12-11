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ثقافة وفنون

ابن ماجد المصري يحاول التخلص منه في مسلسل "أش أش"

ماجد المصري، فيتو
ماجد المصري، فيتو

تشهد أحداث مسلسل أش أش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر محاولة قتل ماجد المصري على يد ابنه الذي يلعب دوره في العمل الفنان محمد الشرنوبي، وذلك ليتخلص منه قبل زواجه من أش أش التي يحبها ويريد الزواج منها.

تطورات مسلسل اش اش 

ويعكف القائمون على مسلسل “إش إش” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر حاليًّا على مرحلة مونتاج الحلقات، لتكون جاهزة للعرض خلال سباق رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل إش إش 

وعلمت "فيتو" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

أبطال مسلسل إش إش 

العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين،  من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

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تفاصيل مسلسل إش إش أبطال مسلسل اش اش مسلسل إش إش مي عمر ماجد المصري

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