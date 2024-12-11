ابن ماجد المصري يحاول التخلص منه في مسلسل "أش أش"

تشهد أحداث مسلسل أش أش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر محاولة قتل ماجد المصري على يد ابنه الذي يلعب دوره في العمل الفنان محمد الشرنوبي، وذلك ليتخلص منه قبل زواجه من أش أش التي يحبها ويريد الزواج منها.

تطورات مسلسل اش اش

ويعكف القائمون على مسلسل “إش إش” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر حاليًّا على مرحلة مونتاج الحلقات، لتكون جاهزة للعرض خلال سباق رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل إش إش

وعلمت "فيتو" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.