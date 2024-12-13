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رياضة

نجم الأهلي يكشف سر اعتراضه على تولي موسيماني تدريب الزمالك ويقترح المدير الفني المناسب

موسيماني، فيتو
موسيماني، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن تاكياس جونياس، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، مناسب لتدريب الزمالك في الفترة القادمة.


وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "جوميز مدرب محترف، وغير مطالب بتحمل ظروف نادي الزمالك، ومع أول عرض بمقابل مادي كبير رحل".


وتابع: "أرى أن البرازيلي روجيو ميكالي الأفضل للزمالك، وإن كان جميع تجاربه كانت مع منتخبات، وموسيماني لن ينجح مع الفريق الأبيض، وسيدخل في حساسية مع جماهير الأهلي، ومن الأفضل وجود مدرب مصري لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم".


وواصل: "تاكياس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، مناسب للزمالك، ويعرف كل كبيرة وصغيرة في الفريق خاصة أنه يعيش في مصر حاليًّا".

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