البيت الأبيض: بايدن يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

ذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة وطائرات بدون طيار ومركبات مدرعة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بـ البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "اليوم وافق الرئيس على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، هذه بالفعل الحزمة رقم 72 من المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف".

حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وأشار كيربي إلى أن "حزمة المساعدات الجديدة لكييف ستشمل الذخيرة والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي".

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن البنتاغون، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تحضر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار.

وأكدت روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول "الناتو" شريكة بشكل مباشر في الصراع، فيما أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

أكثر من 6 أشهر حال توقف المساعدات الأمريكية

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، إن كييف ستتمكن بمواردها المتاحة من أسلحة وذخائر الصمود حتى منتصف عام 2025 في حال توقفت المساعدات الأمريكية.

وأضاف مارشينكو في حديث لصحيفة Pais: "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الموارد والأسلحة والصواريخ والقذائف المدفعية للصمود حتى النصف الأول من عام 2025 على أقل تقدير".

وشدد على ضرورة أن تمتلك كييف خطة محكمة لتهيئة الظروف اللازمة للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.