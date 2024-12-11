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خارج الحدود

أوكرانيا: لن نصمد أكثر من 6 أشهر حال توقف المساعدات الأمريكية

الجيش الأوكراني،
الجيش الأوكراني، فيتو

قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، اليوم الأربعاء،  إن كييف ستتمكن بمواردها المتاحة من أسلحة وذخائر الصمود حتى منتصف عام 2025 في حال توقفت المساعدات الأمريكية.

أوكرانيا لن تصمد أكثر من ٦ أشهر حال توقف الدعم الأمريكي 

وأضاف مارشينكو في حديث لصحيفة Pais: "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الموارد والأسلحة والصواريخ والقذائف المدفعية للصمود حتى النصف الأول من عام 2025على أقل تقدير".

وشدد على ضرورة أن تمتلك كييف خطة محكمة لتهيئة الظروف اللازمة للتعاون مع إدارة االرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقبلة.

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وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في حديث لمجلة "باري ماتش" أن تسوية أزمة أوكرانيا ستتصدر أولويات إدارته على صعيد السياسة الخارجية.

ترامب يريد تسوية النزاع في أوكرانيا 

وفي سياق متصل ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، أن ترامب وخلال اجتماع في باريس مع فلاديمير زيلينسكي، وإيمانويل ماكرون، قال إنه يريد وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "نيويورك بوست" أن ترامب كان غير مبال تجاه زيلينسكي، وأن رئيس نظام كييف نفسه شعر بعدم الارتياح برفقة الرئيسين.

وسخر ترامب من تمويل إدارة الرئيس جو بايدن نظام كييف، متهما إياها باختلاس ضرائب الأمريكيين.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية

وأكدت روسيا على لسان العديد من المسؤولين، أن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.

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أوكرانيا المساعدات الأمريكية كييف ترامب باريس جو بايدن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

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