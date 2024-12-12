الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

106.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 106.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.950 مليون ورقة منفذة على 104 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 152.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.427 مليون ورقة منفذة على 103 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 4.22 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 95.78 % خلال الجلسة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 30795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 38020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة.

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 38008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81%  عند مستوى 8520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 11677 نقطة، فيما تراجع ش الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 2.254 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% عند مستوى 30617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 37916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24%  عند مستوى 13456 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96%  عند مستوى 8452 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05%  عند مستوى 11619 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% عند مستوى 3173 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

وانخفضت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وهبط  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 31005 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38383 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي  "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 38448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13651 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11800 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجمالى قيمة التداول بالبورصة إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة التداول بالبورصة التداول داخل المقصورة التداول للسندات داخل المقصورة قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

مواد متعلقة

السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال، إدانة مدير الأمن العام السعودي السابق بالرشوة والتزوير

إلهام شاهين تكشف موعد تصوير فيلمها الجديد "الحب كله"

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة المصرية تربح 13 مليار جنيه.. الهيئة العامة للاستثمار تدشن منصة لدعم ريادة الأعمال.. تشكيل لجنة لمتابعة نظام تداول القطن

ارتفاع قيمة التداول بالبورصة المصرية لـ 1.5 تريليون جنيه خلال شهر أغسطس

تجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة المصرية وهبة الصيرفي نائبا له لمدة عام

موعد طرح فيلم «موسم حصاد الكاكا» بالسينمات المصرية والخليجية

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

الأكثر قراءة

وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

خرج باكيا، عمار حمدي يغادر مباراة المحلة وزد بعد 7 دقائق من نزوله (صور)

عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إتمام التفاوض مع ميكالي لتدريب الفريق

كأس الرابطة، غزل المحلة يضرب زد بثلاثية في الشوط الأول (صور)

توفيت مع والدتها بحادث أثناء عودتهما من المسابقة العالمية للقرآن، منحة عاجلة من وزير الأوقاف لأسرة طالبة البحيرة

منوعات

المزيد

إحصائية: السوريون يشكلون ثاني أكبر مجموعة من طالبي الحماية في ألمانيا

ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

بكام سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 12 ديسمبر

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بانفراج قريب وبداية حياة مليئة بالخير

خواطر الشعراوي، قصة جماعة من اليهود قرأوا التوراة غير المحرفة (فيديو)

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية