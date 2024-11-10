البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.267 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 38927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13777 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3265 نقطة.

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