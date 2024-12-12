الخميس 12 ديسمبر 2024
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رياضة

عمر مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت أمام ليون في الدوري الأوروبي

مرموش
مرموش

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المصري عمر مرموش، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ليون الفرنسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على أرضية ملعب "جروباما ستاديوم".

 

تشكيل فرانكفورت لمباراة ليون في الدوري الأوروبي

وتواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت أمام ليون، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:"

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موعد مباراة فرانكفورت وليون في الدوري الأوروبي


تنطلق مباراة فرانكفورت وليون اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت ضد ليون في الدوري الأوروبي


تذاع مباراة فرانكفورت وليون اليوم في الدوري الأوروبي عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

موقف فرانكفورت وليون في الدوري الأوروبي 


وتمكن آينتراخت فرانكفورت من تحقيق الفوز في 4 مواجهات والتعادل بـ لقاء وحيد بالدوري الأوروبي، من أصل 5 مباريات، ويمتلك حاليًّا 13 نقطة في المركز الثالث بترتيب البطولة، بينما يمتلك ليون 10 نقاط في المركز السابع بترتيب البطولة، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مثلها.

 

 

وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، قائمة الفريق لمواجهة أولمبيك ليون، في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب جروباما ستاديوم،  ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

 

ويتصدر عمر مرموش نجم منتخب مصر قائمة فريقه آينتراخت فرانكفورت  للمباراة، والتي جاءت كالتالي:

 

 

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

 

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

 

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