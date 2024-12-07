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رياضة

بمشاركة مرموش، فرانكفورت يتعادل مع أوجسبورج 2/2 بالدوري الألماني

فرانفكورت
فرانفكورت

تعادل  فريق آينتراخت فرانكفورت الألمانى مع نظيره أوجسبورج 2/2 فى اللقاء الذي جمع  بينهما على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من  الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-2025.

وسجل هدفي فريق فرانكفورت هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 55، وكان أوزون بالدقيقة 74، فيما سجل هدفي فريق أوجسبورج، فيليب تيتز في الدقيقة 60 وصموئيل إيسندي في الدقيقة 71. 

وشرك عمر مرموش في التشكيل الأساسي أمام أوجسبورج. 

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت 

تشكيل أوجسبورج 

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج

وكان يسعى آينتراخت فرانكفورت إلى مداواة جراح الخسارة في كأس ألمانيا، عبر تحقيق الفوز في مباراة اليوم، والوصول إلى خمسة انتصارات متتالية في الدوري الألماني، واستمرار المنافسة مع بايرن ميونخ على اللقب خلال الموسم الحالي.

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