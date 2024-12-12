مديرية أوقاف سوهاج تتسلم 5 أطنان من لحوم الصكوك لتوزيعها على المستحقين

قامت مديرية أوقاف بمحافظة سوهاج اليوم الخميس بتسليم 5 أطنان من لحوم الصكوك لمديرية التضامن بسوهاج، وذلك لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية.



وأعلن الشيخ محمد إسماعيل أبو سِعده وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج عن وصول خامس دفعة من لحوم الأضاحى ، بالإضافة إلى تبرعات المصريين وإقبالهم على شراء الصكوك، سواء صكوك الإطعام أو صكوك الأضاحى لتوزيعها على المستحقين.

وأضاف وكيل الأوقاف فى تصريحاته أنه سيتم توزيع لحوم لكل أسرة كيلو من اللحوم، بالاشتراك مع التضامن والمتطوعين لتوزيعها علي الأسر المستحقة برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهرى وزير الأوقاف.



ومن الجدير بالذكر أن مديرية أوقاف سوهاج قامت بتسليم التضامن الإجتماعي كمية قدرها ١٠ طن من اللحوم خلال العام الحالي لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية.

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