سكرتير عام سوهاج يعقد اجتماعًا باللجنة الإشرافية لاختيار مديري الإدارات التعليمية

عقدت اللجنة الدائمة للوظائف الإشرافية برئاسة اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة سوهاج، اجتماعًا لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مدير لعدد من الإدارات الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

سكرتير عام سوهاج يعقد اجتماعًا باللجنة الإشرافية لاختيار مديري عدد من الإدارات التعليمية

وشملت الإدارات التي تم الإعلان عنها: إدارة التعليم الخاص، إدارة التعليم الثانوي، إدارة المخازن والمشتريات، إدارة الاتصال السياسي، إدارة خدمة المواطنين، إدارة تنسيق الخدمات، وإدارة العلاقات العامة.

٥٩ مرشحًا ممن تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها

وقد تقدم لهذه الوظائف ٥٩ مرشحًا ممن تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، وأكد السكرتير العام على تنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بالالتزام بكافة معايير الشفافية والعدالة في اختيار الأكفأ لشغل هذه الوظائف، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين الأداء الإداري وتطوير القطاع التعليمي، وتنفيذ سياسات التعليم المتميزة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.

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