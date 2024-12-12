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أخبار مصر

وزير السياحة يبحث مع سفير الأردن سبل دعم التعاون

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع سفير الأردن بالقاهرة

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستويين السياحي والأثري.

العلاقات الوطيدة بين مصر والأردن

وخلال اللقاء، تم التأكيد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات من بينها السياحة والآثار، كما تم بحث سبل التعاون لـتنشيط حركة السياحة البينية بين البلدين وتنظيم برامج سياحية مشتركة والترويج لها بما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة للبلدين من الأسواق السياحية المختلفة.

ملف مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

كما تم بحث آليات التعاون في ملف مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ومجال تدريب وبناء قدرات العاملين في قطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى استعراض الاتفاقات الموقعة بين الجانبين في مجال السياحة والآثار ولاسيما تلك التي أوشكت على الانتهاء وبحث إمكانية تجديدها.

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