وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل التعاون المشترك

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع هاني الحايك وزير السياحة والآثار بدولة فلسطين، لبحث سبل التعاون الثنائي المستقبلية بين البلدين الشقيقين في مجالي السياحة والآثار والحفاظ على التراث الثقافي وخاصة بعد أن تشهد المنطقة استقرار وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية بها.

التعاون المصري الفلسطيني في المجالات السياحية والأثرية

واستهل شريف فتحي اللقاء بالترحيب بوزير السياحة والآثار الفلسطيني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا على العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين.

وتناول اللقاء الإشارة إلى التقدير والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لدولة فلسطين حكومةً وشعبًا، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مجال التدريب وتأهيل العاملين بقطاع السياحة والآثار بدولة فلسطين والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة

كما تم التطرق للحديث عن سبل تفعيل دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة والذي كان أحد البنود التي تم مناقشتها وإقرارها خلال اجتماع المجلس التنفيذي للدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد أمس بمقر جامعة الدول العربية.



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