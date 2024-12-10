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أخبار مصر

السياحة والآثار تنظم حفل عشاء للمشاركين باجتماعات المجلس الوزاري العربي

حفل عشاء وزارة السياحة
حفل عشاء وزارة السياحة والآثار
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نظمت وزارة السياحة والآثار، حفل عشاء بالقاعة الذهبية بمتحف قصر الأمير محمد على بالمنيل، على شرف الوزراء ورؤساء الوفود والوفود المشاركة في اجتماعات الدورة 27 للمجلس الوزارى العربي للسياحة والدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس، التي يتم عقدها خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 الدورة 27 للمجلس الوزارى العربي للسياحة

وخلال الحفل، حرص شريف فتحي على الترحيب بالحضور في بلدهم الثاني مصر، متمنيًا لهم جميعًا أمسية سعيدة في هذا القصر الأثري العريق يستمعوا خلالها بعبق التاريخ، لافتًا إلى أن هذا القصر يعد من أجمل وأهم المتاحف التاريخية في مصر التي تعبر عن فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث وينفرد بالتصميمات الرائعة لقاعاته.

كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد غدًا في اجتماع الدورة 27 لـ المجلس الوزارى العربي للسياحة وأن يثمر عن مناقشات وتوصيات مثمرة في ظل ما تم مناقشته اليوم خلال اجتماع الدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس بما يخدم التعاون المشترك لتعزيز السياحة العربية البينية وزيادة حركة السياحة الوافدة للدول العربية، وخلال الحفل، تم تقديم فقرة موسيقية للعزف على آلة الهارب.

المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

جدير بالذكر أن  شريف فتحي، ترأس، اليوم، اجتماع الدورة 35 للمكتب التنفيذي لـ المجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي عُقدت برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

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وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة القاعة الذهبية بمتحف قصر الأمير محمد على القاعة الذهبية قصر الأمير محمد علي بالمنيل المنيل

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