الخميس 12 ديسمبر 2024
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محافظات

فرق الفنون الشعبية تشارك في احتفالية العيد القومي للأقصر بالتحطيب (فيديو وصور)

أثناء العروض
أثناء العروض

شاركت عروض التحطيب في الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الأقصر 2024، التي يتقدمها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الاقصر بكورنيش النيل، اليوم الخميس.

التحطيب في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر 

وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية وفرقة بني سويف للفنون الشعبية وصلات من التحطيب على أغاني المزمار البلدي، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي وأبناء الأقصر، وأيضا أسراب من السائحين الأجانب من حول العالم ، الذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية.

محافظ الأقصر يعرب عن سعادته بفعاليات الاحتفال بالعيد القومي 

وقدم المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر الشكر لكل من شارك وساهم فى نجاح الاحتفالية من العاملين بمجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء علي الشرابي رئيس المدينة، ومديريات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، وممثلي القطاع السياحي، ومسؤولي الآثار وغرفة شركات السياحة والأجهزة الأمنية وادارة شرطة المرور وجميع الجهات المساهمة فى الحدث الذى يليق بتاريخ المحافظة ومكانتها العالمية، متمنيًا لهم موسم سياحي مبشر ومدر بالخيرات على أهالى المحافظة.


وزف محافظ الأقصر البشرى لأهالى المحافظة بقرب انتهاء عدد من المشروعات القومية داخل مراكز ومدن المحافظة، معربا عن سعادته بالاحتفال بأول عيد قومى له وسط أهله وشعبه من أبناء المحافظة.

وحضر الاحتفالات اللواء دكتور خالد فودة محافظ الأقصر الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور عادل زيدان رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي  رؤساء المراكز والمدن المختلفة ووكلاء الوزارات وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

يذكر أنه يتم الاحتفال بعيد الأقصر القومي يوم 9 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى تحويل الأقصر من مدينة ذات طابع خاص إلى محافظة بالقرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 الذي أصدره الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

 

 

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