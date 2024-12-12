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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات التصالح على مخالفات البناء مع محافظي قنا والغربية

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فيتو
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عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على ما تم إنجازه في عدد من الملفات المهمة، وعلي رأسها ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء والتقنين وأسواق اليوم الواحد بالمحافظتين, 

 حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة والمحافظتين .

ما تم تحقيقه في ملف التصالح

وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع  المحافظين ما تم تحقيقه في ملف التصالح ،  حيث استعرض اللواء أشرف الجندى  محافظ الغربية الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة بمراكز ومدن (زفتى – كفر الزيات – سمنود – السنطة – طنطا – بسيون – المحلة – حى أول وثانى طنطا)  وعدد الطلبات التي تم قبولها والمرفوضة والطلبات التي حصلت علي نموذج 8 وإجمالي أعمال البت والردود التي وصلت من جهات الولاية.

كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظة قنا إجمالي الطلبات الخاصة بالتصالح بمراكز وقرى ( قفط – دشنا – قوص – الوقف -نقادة – فرشوط – أبوتشت)  وعدد الطلبات التي تم رفضها والمقبولة والطلبات المحالة من القانون القديم التصالح  والتي حصلت علي نموذج 8.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح التي تلقتها المحافظتين خلال الشهر الجاري للانتهاء من المتبقى من طلبات التصالح وذلك لاستيعاب الطلبات الجديدة، والعمل علي تذليل اي عقبات تواجه المواطنين وسرعة إرسال رسائل الـ sms لاستكمال الإجراءات للطلبات المقدمة لانهاء موقفهم واستكمال كافة اجراءات التصالح.

 

آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

كما بحثت وزيرة التنمية المحلية مع محافظي الغربية وقنا آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة، والحفاظ علي حق الدولة والمواطنين في تلك الملفات المهمة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية تقديم كل التسهيلات للمواطنين للانتهاء من كافة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين خاصة في ظل وجود مشروع قانون جديد سيصدر العام القادم.

إقامة أسواق اليوم الواحد

واختتم اللقاء بمتابعة وزيرة التنمية المحلية  لجهود المحافظين للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع المراكز والمدن بالمحافظتين لتوفير السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث أشارت الدكتورة منال عوض  إلي توجيهات رئيس مجلس  الوزراء بأهمية استمرار  التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية للتوسع في تلك الأسواق وزيادة أيامها بدلًا من يوم واحد لتصبح يومان الجمعة والسبت للمساهمة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية والتيسير علي المواطنين في  عمليات شراء السلع الغذائية.

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اجراءات التصالح الانتهاء من ملفات التصالح أسواق اليوم الواحد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الحفاظ على حق الدولة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية محافظ الغربية

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