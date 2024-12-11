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التنمية المحلية: خطة تطوير المجازر تشمل 464 مجزرًا والانتهاء من 26 حتى الآن

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
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خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضًا حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية.

وخلال العرض، أوضحت الوزيرة أنه تم في عام 2018 رصد مبلغ 3 مليارات جنيه كمرحلة أولى لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى عاجلة لـ  41 مجزرًا.

وفيما يتعلق بموقف تطوير المجازر الحكومية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد تلك المجازر يصل إلى 464 مجزرًا على مستوى المحافظات، سيتم تطويرها على أربع مراحل، وقد تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 26 مجزرًا حكوميًّا.

وعرضت الوزيرة نماذج لأعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر، وكذا المقترحات المُطروحة لاستغلالها على النحو الذي يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدرات تلك المجازر في تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.

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اجتماع مجلس الوزراء اليوم تطوير المجازر الحكومية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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