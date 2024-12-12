وزيرة التنمية المحلية تتفقد جناحي أيادي مصر وبرنامج تنمية الصعيد بمعرض تراثنا 2024

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم معرض «تراثنا 2024» للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

افتتح المعرض اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

وزيرة التنمية المحلية تتفقد أجنحة الوزارة

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها في المعرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبدأت جولة وزيرة التنمية المحلية داخل المعرض بتفقد أجنحة الوزارة الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذي يضم عدد من العارضين لمنتجات التلي والمنسوجات بسوهاج، بالإضافة منتجات الفركا والفخار بمحافظة قنا.

جناح منصة " أيادي مصر "

وعقب ذلك تفقدت الدكتورة منال عوض جناح منصة " أيادي مصر " والذي يضم نماذج من المنتجات الخاصة بالمنصة من مختلف المحافظات، كما استمعت وزيرة التنمية المحلية إلي شرح من القائمين علي الشركة المسؤولة عن المنصة للإجراءات التي اتخذوها لتعريف الزوار بالمنصة وكيفية تسجيل الطلبات عليها وما تتضمنه من أقسام متنوعة من المنتجات اليدوية المتميزة ذو جودة عالية وأسعار مناسبة.

ووجهت الدكتورة منال عوض القائمين علي منصة " أيادي مصر " بالشركة بالتحرك بصورة مستمرة لتعريف الزائرين في معرض تراثنا بجميع التفاصيل الخاصة بمنصة "أيادي مصر" وعدم التواجد فقط في جناح المنصة للمساهمة في تعريف أكبر عدد من الزوار بمنصة "أيادي مصر" والمنتجات المعروضة عليها بما يساهم في انتشارها وتحقيق الاستفادة لجميع العارضين والمنتجين من مختلف محافظات الجمهورية، مع توزيع منشورات خاصة تتضمن تفاصيل كاملة عن المنصة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه لملف التكتلات الاقتصادية في الصعيد ومختلف المحافظات والعمل علي تطويرها وتقديم كل الدعم اللازم لها بما يساهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظات.

عوض: منصة "أيادي مصر" تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص وبعض شركاء التنمية

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن منصة " أيادي مصر " تعمل الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبعض شركاء التنمية الدوليين لتحقيق أهدافها والمساهمة في دعم الحرف التراثية واليدوية، وزيادة فرص التسويق الإلكتروني لها، وفتح أسواق جديدة للعارضين على المستويين المحلي والدولي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة، بما يتواكب مع جهود الدولة المبذولة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، ودعم جهود الحكومة نحو التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها.

وعقب ذلك أجرت وزيرة التنمية المحلية جولة علي عدد من أجنحة وصالات العرض للدول المشاركة في المعرض وعدد من الوزارات المصرية، واستمعت إلى شرح خلال زياراتها لأنشطة وعروض فنية ومشاهدة بعض الحرف اليدوية والتراثية المعروضة من مختلف الدول والجهات التي قامت بزيارتها في المعرض.



وتفقدت عوض أجنحة كل من جمهورية لاتفيا ودول البحرين والسعودية والإمارات وبعض الدول الآسيوية والعربية وعدد من العارضين المصريين من مختلف المحافظات ، حيث أشادت الوزيرة بجودة المنتجات المعروضة ، مشيرة إلي أن المعرض يمثل ملتقى مهم لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية من مصر وعدد من دول العالم.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إقامة هذا المعرض وتوفير كل المقومات المطلوبة لنجاحه وخروجه بصورة تليق بمصر.

ووجهت القائمين على منصة "أيادي مصر" بتسهيل انضمام عدد من العارضين المصريين الذين التقت بهم خلال الجولة بالمعرض علي المنصة وتقديم كل الدعم لهم.

وفي ختام جولتها شاركت وزيرة التنمية المحلية في صور تذكارية مع عدد من العارضين وممثلي بعض الدول المشاركة في معرض تراثنا.

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