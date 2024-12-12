الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

في مُستهل زيارته إلى بكين، وزير الخارجية يلتقي برموز الجالية المصرية بالصين

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، برموز الجالية المصرية في الصين في مُستهل الزيارة الرسمية الأولي التي يقوم بها إلى بكين، وذلك في إطار الحرص على التواصل المُباشر مع الجاليات المصرية في مختلف الدول والاستجابة إلى مطالبهم.

 وأشار الوزير عبد العاطي إلى حرص وزارة الخارجية على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية الكاملة، وتقديم كافة الخدمات القنصلية وأوجه الدعم للجاليات المصرية من خلال البعثات المصرية.
 


وأبرز وزير الخارجية اعتزاز مصر بأبناء الجاليات المصرية في الخارج نظرًا لدورهم الهام في تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات حكومةً وشعبًا، خاصةً مع شريك اقتصادي مهم مثل الصين. ونوه إلى مساعي وزارة الخارجية لتلبية مطالب المصريين في الخارج، وتقديم خدمات ملموسة تنعكس إيجابيًا عليهم وتُعزز روابطهم بالوطن. 

كما حث الوزير عبد العاطي رموز الجالية المصرية في بكين على المشاركة في النسخة المُقبلة من مؤتمر المصريين بالخارج في اغسطس ٢٠٢٥، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، بما يجعله بمثابة منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية في الخارج والوزارات الخدمية. 
 


وفي نهاية اللقاء، تفاعل الوزير عبد العاطي مع أعضاء الجالية في الصين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ونوه إلى أن وزارة الخارجية تعكف حاليا على الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية عن طريق رقمتنها واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الخدمات القنصلية بالجودة والسرعة التي تلبي احتياجاتهم.

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