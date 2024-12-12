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تفاصيل توفير 4 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص بالقليوبية، وخطوات التقديم

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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تنظم مديرية العمل بالقليوبية، ملتقى توظيف في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري، بنادي سيتي كلوب ببنها.

 

تفاصيل توفير 4000 فرصة عمل لأبناء محافظة القليوبية 

 

وأشارت وزارة العمل إلى أن الملتقي يوفر  4000 فرصة عمل  للشباب من خلال 48 شركة  قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية.

ويأتي تنظيم ملتقى التوظيف تحت رعاية محمد جبران وزير العمل، وأيمن عطية محافظ القليوبية.

 

خطوات التقديم لملتقى توظيف محافظة القليوبية 

 

وحول كيفية وخطوات التقديم لملتقي التوظيف أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية أنه على من من يرغب في التقديم على وظائف الملتقى الدخول على الرابط التالي هنا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل علي الحد من البطالة توفير حياة كريمة للشباب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم.
 

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