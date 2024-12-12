أبرز 10 أرقام بختام جولات دوري أبطال أوروبا.. إنجاز تاريخي لـ سيلفا وتوهج ساكا ورافينيا.. وبرشلونة يفشل في هذا الأمر للمرة الثالثة خلال البطولة

أسدل الستار، مساء أمس الأربعاء، على مباريات الجولة 6 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي آخر مراحل البطولة التي ستقام في العام الحالي 2024.

وستقام لقاءات الجولتين السابعة والثامنة، آخر جولات مرحلة الدوري، في الأيام العشرة الأخيرة من شهر يناير 2025.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء

وشهدت مباريات الأربعاء العديد من النتائج المثيرة، ومنها فوز أتلتيكو مدريد الإسباني 3-1 على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وتفوق برشلونة الإسباني بعد ملحمة مثيرة 3-2 على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بينما تغلب يوفنتوس الإيطالي 2-0 على مانشستر سيتي الإنجليزي، وبنتيجة 3-0 فاز آرسنال الإنجليزي على موناكو الفرنسي، فيما فاز ميلان الإيطالي 2-1 على رد ستار الصربي.

تألق جريزمان مع سيميوني ووصله للهدف 36 بدوري الأبطال

وصل الفرنسي المعتزل دوليًا مؤخرًا أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد إلى 36 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وكلها تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وبات جريزمان ثالث أكثر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا تحت إمرة مدرب بعينه، بعد ليونيل ميسي مع بيب جوارديولا في برشلونة الإسباني بـ43 هدفا، والمصري محمد صلاح بـ41 مع الألماني يورغن كلوب في ليفربول الإنجليزي.

برناردو سيلفا الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي

وبات البرتغالي برناردو سيلفا برصيد 74 مباراة اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي في تاريخ دوري أبطال أوروبا بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

أرقام مميزة وتاريخية في دوري أبطال أوروبا

وأصبح فيران توريس رابع بديل في تاريخ برشلونة بدوري أبطال أوروبا يسجل ثنائية بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد شاختار دونستيك الأوكراني في 2008، والإسباني كريستيان تيو أمام باير ليفركوزن الألماني في 2012، والكرواتي إيفان راكيتيتش ضد باتي بوريسوف البيلاروسي في 2015.

ووصل الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى 4 أهداف في أول 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد، وبات الأرجنتيني أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف في أول ظهور له مع فريقه في البطولة منذ الكرواتي ماريو ماندوزكتش مع أتلتيكو أيضا في موسم 2014-2015 لكن في 5 مباريات.

ومن جانبه، أصبح فابيان رايدر لاعب شتوتجارت الألماني أول لاعب سويسري في التاريخ يصنع 3 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، في فوز فريقه 5-1 على يونج بويز السويسري.

وفشل برشلونة في توجيه أي تصويبة على المرمى في الشوط الأول لثالث مرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويأتي ذلك رغم حقيقة أن هذا لم يحدث للبارسا في آخر 3 نسخ إلا 3 مرات بمعدل مرة لكل بطولة.

ومن جانبه، واصل البرازيلي رافينيا جناح برشلونة تألقه بتسجيل هدف في الفوز 3-2 بروسيا دورتموند، ليصل إلى 8 مساهمات تهديفية منها 6 أهداف وتمريرتان حاسمتان في 6 مباريات، كأكثر اللاعبين بالبطولة مساهمة في الأهداف.

ووصل البرازيلي إلى 12 مساهمة في دوري أبطال أوروبا في عام 2024 بالتساوي مع مواطنه فينيسيوس جونيور من ريال مدريد الإسباني، ولكل واحد منهما 9 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

ومن جانبه، وصل بوكايو ساكا جناح أرسنال الإنجليزي بهدفين وتمريرة حاسمة ضد موناكو إلى 21 مساهمة تهديفية هذا الموسم منها 9 أهداف و12 تمريرة حاسمة، وبات ساكا في المركز الثاني خلف محمد صلاح (28 مساهمة) في المساهمات التهديفية بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على مستوى كل البطولات.

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

وجاء ترتيب الفرق بعد 6 جولات كالتالي:

1- ليفربول - 18 نقطة

2- برشلونة - 15 نقطة

3- أرسنال - 13 نقطة

4- ليفركوزن - 13 نقطة

5- أستون فيلا - 13 نقطة

6- إنتر ميلان - 13 نقطة

7- بريست - 13 نقطة

8- ليل - 18 نقطة

9- بروسيا دورتموند - 12 نقطة

10- بايرن مينونخ - 12 نقطة

11- أتلتيكو مدريد - 12 نقطة

12- ميلان - 12 نقطة

13- أتالانتا - 11 نقطة

14- يوفنتوس - 11 نقطة

15- بنفيكا - 10 نقاط

16- موناكو - 10 نقاط

17- سبورتنج لشبونة - 10 نقاط

18- فينورد - 10 نقاط

19- كلوب بروج - 10 نقاط

20- ريال مدريد - 9 نقاط

21- سيلتك - 9 نقاط

22- مانشستر سيتي - 8 نقاط

23- بي اس في - 8 نقاط

24- دينامو زغرب - 8 نقاط

25 - باريس سان جيرمان - 7 نقاط

26- شتوتجارت - 7 نقاط

27- شاختار - 4 نقاط

28- سبارتا براج - 4 نقاط

29- شتورم جراتس - 3 نقاط

30- جيرونا - 3 نقاط

31- النجم الأحمر - 3 نقاط

32- ريد بول سالزبورج - 3 نقاط

33- بولونيا - نقطتان

34- ليبزيج - بدون نقاط

35- سلوفان براتيسلافا - بدون نقاط

36- يونج بويز - بدون نقاط

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