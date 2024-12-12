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رياضة

كرة جديدة للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا

كرة دوري أبطال أوروبا
كرة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن كرة جديدة ستلعب بها المباريات القادمة من دوري أبطال أوروبا.

الكرة الجديدة ستظهر في مباريات الأدوار الإقصائية بداية من دور الستة عشر حتى النهائي.

و اختتمت أمس الأربعاء منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025، المقام بمشاركة 36 فريقًا.

 وأسفرت الجولة السادسة عن نتائج مثيرة أبرزها فوز ريال مدريد على أتالانتا 3-2 وانتصار يوفنتوس على مانشستر سيتي 2-0.

النسخة الحالية في دوري أبطال أوروبا تقام بنظام جديد، حيث تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق إلى دور ثمن النهائي، في حين تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولا للنهائي من مباراة واحدة.

وفي ما يلي الترتيب العام لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بعد إجراء مباريات الجولة السادسة:

ترتيب دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب الفرق بعد 6 جولات كالتالي:

1- ليفربول - 18 نقطة

2- برشلونة - 15 نقطة

3- أرسنال - 13 نقطة

4- ليفركوزن - 13 نقطة 

5- أستون فيلا - 13 نقطة

6- إنتر ميلان - 13 نقطة

7- بريست - 13 نقطة

8- ليل - 18 نقطة

9- بروسيا دورتموند - 12 نقطة

10- بايرن مينونخ - 12 نقطة

11- أتلتيكو مدريد - 12 نقطة

12- ميلان - 12 نقطة

13- أتالانتا - 11 نقطة

14- يوفنتوس - 11 نقطة

15- بنفيكا - 10 نقاط

16- موناكو - 10 نقاط

17- سبورتنج لشبونة - 10 نقاط

18- فينورد - 10 نقاط

19- كلوب بروج - 10 نقاط

20- ريال مدريد - 9 نقاط

21- سيلتك - 9 نقاط

22- مانشستر سيتي - 8 نقاط

23- بي اس في - 8 نقاط

24- دينامو زغرب - 8 نقاط

25 - باريس سان جيرمان - 7 نقاط

26- شتوتجارت - 7 نقاط

27- شاختار - 4 نقاط

28- سبارتا براج - 4 نقاط

29- شتورم جراتس - 3 نقاط

30- جيرونا - 3 نقاط

31- النجم الأحمر - 3 نقاط

32- ريد بول سالزبورج - 3 نقاط

33- بولونيا - نقطتان

34- ليبزيج - بدون نقاط

35- سلوفان براتيسلافا - بدون نقاط

36- يونج بويز - بدون نقاط

وأقيمت الأربعاء عدد من المباريات القوية في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

 

نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

ليل (3) - (2) شتورم جراتس

أتلتيكو مدريد (3) - (1) سلوفان براتيسلافا

آأرسنال (3) - (0) موناكو

شتوتجارت (5) - (1) يونج بويز

ميلان (2) - (1) النجم الأحمر

يوفنتوس (2) - (0) مانشستر سيتي

فينورد (4) - (2) سبارتا براج

بروسيا دورتموند (2) - (3) برشلونة

بنفيكا (0) - (0) بولونيا

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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