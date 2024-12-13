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أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

أسماء سورة الانفطار
أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

 سورة «الانفطار» من السور المكية الخالصة، وعدد آيات سورة الانفطار تسع عشرة آية.وهي السورة الثانية والثمانون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول، وكان نزول سورة الانفطار بعد سورة (النازعات)، وقبل سورة (الانشقاق)، أى أنها السورة الثانية والثمانون- أيضا- في ترتيب النزول.

وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

 

 أسماء سورة الانفطار

 لسورة الانفطار عدة أسماء تتمثل فيما يلي 

- الاسم الأول: سورة الانفطار: «فطر الشيء يفطره فطرًا، فانفطر وفطّره: شقه، وتفطّر الشيء: تشقق. وأصل الفطر: الشق. وجمعه فطور. ومنه قوله تعالى: {إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (۱)} أي: انشقت». وقد سُميت هذه السورة (سورة الانفطار)، وبذلك كتبت في المصاحف ومعظم التفاسير لافتتاحها بقوله تعالى: {إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (۱)}.

 - الاسم الثاني: سورة {إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ}: وردت تسميتها بهذا الاسم في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عنه أنه قال: (من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين إلى أن قال... {إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ}) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب تفسير القرآن،  ووردت في كلام الصحابة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت إذا السماء انفطرت بمكة»، وبهذا الاسم عنون لها الطبري في تفسيره، كما عنون لها البخاري في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وذكرها السخاوي من بين أسماء السور.

- الاسم الثالث: سُميت هذه السورة بسورة (انفطرت)، ذكر هذا الاسم الطبرسي في تفسيره، والألوسي، وأضاف إليها اسم (المنفطرة) كما ذكرها السخاوي، والفيروز آبادي في البصائر، ولم يصل إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثبت هذا الاسم إنما هو اجتهاد من العلماء، وهي تسمية للسورة بلفظ‍ ورد في مطلعها.

 

ما هو فضل سورة الانفطار
أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها
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فضل سورة الطلاق وأسماؤها وفيمن نزلت

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لاستجابة الدعاء، فضل قراءة سورة الأنبياء والأحاديث الواردة فيها

سبب نزول سورة الانفطار

 

 جاء في  لباب النقول في أسباب النزول  للسيوطي أن قول الله تعالى:" يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم: أنه أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أن  هذه الآية أنزلت في أبي بن خلف.

وجاء في تفسير البغوي أنّها نزلت في الأسود بن شريف، وذلكَ لمّا قامَ بضربِ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- ولم يعاقب في نفس الحادثة، وقال ابن عباس -رضي الله عنه- أنّ المقصود بقول الإنسان هو الوليد بن المغيرة.

 وقد رويَ عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه لما قرأ قوله تعالى: (ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ)، "سورة الانفطار:6" قال إنّ ما غرّه هو الجهل، ونُقل عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنّه قال: إن الذي غره حمقه وجهله.

 

فضائل سورة الانفطار

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

 

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

 

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

 

3- من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأها: عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت".

 

موضوعات سورة الانفطار

 

1- وَصفُ أهوالِ يومِ القيامةِ.

 

2- ذِكرُ جانبٍ مِن نِعَمِ اللهِ على خَلْقِه.

 

3- بيانُ أنَّ أعمالَ الإنسانِ مُوكَلٌ بها ملائِكةٌ كِرامٌ كاتِبونَ.

 

4- بيانُ حُسنِ عاقِبةِ الأبرارِ، وسُوءِ عاقِبةِ الفُجَّارِ.

 

5- بيانُ عِظَمِ يومِ الحِسابِ وشِدَّةِ هَولِه، وتجَرُّدِ النُّفوسِ مِن كُلِّ حَولٍ فيه، وتفَرُّدِ اللهِ سُبحانَه فيه بالأمرِ.

 

مقاصد سورة الانفطار

 وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على إثبات البعث، وعلى أهوال يوم القيامة، وعلى تنبيه الناس إلى وجوب الاستعداد لهذا اليوم الشديد، وعلى جانب من نعم الله على خلقه، وعلى بيان حسن عاقبة الأبرار، وسوء عاقبة الفجار.

 

title>سورة الانفطار وفضلها ~ أسباب نزول آيات القرآن
أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

 

 حديث صحيح وآخر مكذوب حول سورة الانفطار

 

ورد حديث صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من سرّهُ أن ينظُر إلى يوم القيامة كأنّهُ رأيُ العين فليقرأ إذا الشّمسُ كُوّرت، واذا السّماءُ انفطرت، وإذا السّماءُ انشقّت".

رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، ورواه أحمد أيضًا وقال شاكر: إسناده صحيح.

قال المنذري - رضي الله عنه -: إسناده متصل، ورواته ثقات مشهورون، ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ولكن روايته مقتصرة على (إذا الشمس كورت)

 كما انتشر حديث مكذوب عن فضل قراءة سورة اﻻنفطار عند نزول المطر يقول: من قرأها عند نزول المطر غفر الله له بكل عدد قطرة تقطر.

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