مثير للجدل ومتخصص نهائيات وأغضب كيروش ورونالدو.. أبرز 7 معلومات عن الإيراني علي رضا فغاني حكم مباراة الأهلي وباتشوكا

يدير الحكم الدولي الإيراني علي رضا فغاني مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، بين النادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي، والتي يطلق عليها "كأس التحدي"، وستقام يوم السبت المقبل، في قطر.

وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا، في نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم الأربعاء المقبل مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

موقف علي رضا فغاني مع منتخب مصر وغضب كيروش

لدى الحكم الإيراني رضا فغاني ذكريات نادرة مع العرب منها واحدة حزينة مع المنتخب المصري، بينما يشهد سجله على إدارة العديد من المباراة المهمة الكبرى ومنها نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية.

وشهدت منافسات كأس العرب التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2021، مشاركة فغاني في إدارة 3 مباريات، وأدار مباراة الافتتاح التي انتهت 5-1 لصالح منتخب تونس على موريتانيا، وفوز الأردن على فلسطين بدور المجموعات بذات النتيجة.

وفي نصف النهائي تولى الحكم الإيراني إدارة لقاء مصر وتونس والذي حسمه "نسور قرطاج" بالفوز 1-0 سجله في مرماه لاعب الوسط عمرو السولية.

وشهد اللقاء احتساب ركلة جزاء للمنتخب التونسي قبل أن يتم التراجع عنها بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد للحكم "فار".

وعلق البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر آنذاك، على أداء الحكم الإيراني قائلًا: "لقد أثر الحكم علينا لاحتساب ركلة جزاء غير صحيحة، ثم عاد إلى الفيديو الذي ألغاها".

وأضاف: "قرارات الحكم كانت غريبة، وعلى الفيفا تحليل الأمور واختيار حكام جيدين، في النهاية أرفض الحديث أكثر من ذلك عن التحكيم لكي لا ينتهي عملي وأعتزل التدريب".

أدار 6 مباريات في كأس العالم

تولى فغاني المسؤولية التحكيمية لـ4 مباريات في كأس العالم 2018 في روسيا، أبرزها مباراة الميدالية البرونزية التي حسمها منتخب بلجيكا بالانتصار 2-0 على إنجلترا.

وبالإضافة إلى ذلك، أدار علي رضا فغاني مباراة حامل اللقب ألمانيا الافتتاحية ضد المكسيك والتي انتهت 1-0 للأخير، وفوز البرازيل 2-0 على صربيا في المجموعات، وملحمة الانتصار الفرنسي 4-3 على الأرجنتين في ثمن النهائي.

وفي كأس العالم 2022، أدار مجددًا فوز البرازيل 2-0 على صربيا، بالإضافة إلى انتصار بنفس النتيجة للبرتغال على حساب أوروجواي.

غضب كريستيانو رونالدو من علي رضا فغاني

وخلال تلك المباراة، تسبب الحكم الإيراني في جدل كبير كون كرة الهدف الأول الذي تم احتسابه لبرونو فيرنانديز رأى البعض أنها لامست رأس كريستيانو رونالدو، الذي احتفل بالهدف، لكن فغاني احتسبه لصالح لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أدار ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016

شهدت منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 إدارة فغاني 3 مباريات، أولها كان تعادل 2-2 بين ألمانيا والمكسيك في دور المجموعات، ثم فوز البرازيل 4-0 على الدنمارك بالمرحلة ذاتها.

وفي 20 أغسطس 2016، أدارة مباراة الميدالية الذهبية بين الألمان والبرازيليين أصحاب الأرض، والتي انتهت 5-4 للسليساو بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وقاد لحكم الإيراني 9 مباريات في بطولة كأس أمم آسيا، منها 5 في نسخة 2015، ثم 2 في 2019 ومثلهما في 2023.

أهم مباراة خاضها فغاني كانت نهائي نسخة 2015 بين أستراليا وكوريا الجنوبية، والتي انتهت 2-1 بعد وقت إضافي لصالح الأول.

الاتحاد العراقي يشكو فغاني

وتقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكوى ضد فغاني، عقب إدارة لقاء دور الـ16 من آخر نسخة لكأس أمم آسيا ضد الأردن، في مباراة حسمها "النشامى" بانتصار 3-2.

وجاءت الشكوى بسبب طرد أيمن حسين مهاجم العراق، ما ترتب عليه اتخاذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لقرار باستبعاده.

4 مباريات في مونديال الأندية

أما على مستوى كأس العالم للأندية، فلم يتول قيادة إلا 4 مباريات والغريب أن آخرها كان في 2015 وهو النهائي الذي حسمه برشلونة الإسباني بفوز 3-0 على ريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد فغاني مباراتين للفرق المكسيكية الأولى انتهت بفوز 2-1 للرجاء المغربي في 2013 على مونتيري في ربع النهائي، والثانية انتهت بنفس النتيجة لكلوب أمريكا على مازيمبي الكونغولي في لقاء المركز الخامس لنسخة 2015.

الاعتذار بسبب معانقة سيدة

تعرض علي رضا فغاني لانتقادات حادة في إيران عندما صافح وعانق سيدة خلال كأس العالم 2018 في روسيا، حيث طلب اتحاد كرة القدم الوطني منه تفسيرًا للواقعة.

وفسر فغاني موقفه فيما بعد بقوله: "هذه السيدة زميلة لي ومتزوجة من أحد أقرب أصدقائي الحكام، آسف لهؤلاء الذين يبحثون عن فضيحة في موقف مثل هذا".

وأتم: "لا أفهم ما يحدث، أعرفها منذ 2013، وأنا كما قلت قريب منها ومن زوجها وكانت تهنئني، لو يريدون أن يخلقوا المشاكل بسبب واقعة مثل هذا يمكنني القول أني سأغادر البلاد أنا وأسرتي".

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