جنايات القاهرة تدرج 73 إخوانيا على قائمة الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 87 تابع (أ)، 18 أبريل 2024، قرار محكمة جنايات القاهرة أول درجة الدائرة الثانية عشرة جنوب القاهرة، بشأن إدراج 73 متهم، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات.



-وجاء في قرار محكمة جنايات القاهرة، بشأن طلب النيابة العامة المقيد برقم واحد لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابيين والقرار رقم واحد لسنة ۲۰۲٤ قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية، رقم 1869 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.



وقررت محكمة جنايات القاهرة أول درجة الدائرة الثانية عشرة جنوب القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة:

أولا- إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

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ثانيا- إدراج 73 متهم، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.