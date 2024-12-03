جنايات القاهرة ترفع اسم ابنة رجل الأعمال محمد سعودي من قوائم الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 267 تابع (أ)، الصادرة أول ديسمبر 2024، قرار محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، قرار المحكمة في طلب النائب العام المقيد برقم 8 لسنة 2024، قرارات رفع وإدراج إرهابيين في القضية رقم 653 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا.



وقرار المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة رفع اسم صفاء شبل محمد سعودي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.



الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة أول درجة الدائرة الثانية، جنائي بدر، بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمأمورية استئناف بدر المشكلة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل وضياء عامر، قضت برفع اسم (صفاء شبل محمد سعودي)، ابنة رجل الأعمال محمد سعودي من قوائم الإرهاب، من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، واقرت المحكمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

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