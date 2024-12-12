الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تقرير: 64% من أطفال مصر تعرضوا لمحتوى عنيف على الإنترنت

مجرمو الإنترنت، فيتو
مجرمو الإنترنت، فيتو

كشف تقرير حديث لخبراء أمن المعلومات أن 64% من الأطفال في مصر تعرضوا لمحتوى عنيف على الإنترنت،  كما تناول 23% من الأهالي حوادث مثيرة للقلق تتضمن محاولة أفراد بالغين غير معروفين التودد لأطفالهم في الفضاء الرقمي.

مقدار الوقت المستهلك عبر الإنترنت 

ويواجه الأهالي اليوم العديد من المحاذير بشأن مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم بصحبة أجهزتهم الإلكترونية وطبيعة المحتوى الذي يستهلكونه على الإنترنت.

 ويسعى 81% من الأهالي المشاركين في الاستطلاع في مصر للتحكم بأنشطة أطفالهم على الإنترنت بشكل كامل، بينما يعمد 13% من المشاركين إلى تفعيل وسائل التحكم لديهم عندما تدعو الحاجة فقط، في حين يميل ما لا يزيد على 7% منهم لعدم التدخل في الحياة الرقمية لأطفالهم على الإطلاق.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته “كاسبرسكي” عن تعرض 27% منهم لخسائر مالية نتيجة تصرفات أطفالهم على الإنترنت، بما في ذلك حالات تنزيل ألعاب مدفوعة عن طريق الخطأ، أو شراء شيء ما عبر الإنترنت دون استئذان، أو الوقوع ضحية لعمليات خداع إلكترونية. 

ولحماية الأطفال من التهديدات الرقمية، يوصي الخبراء باتخاذ مزيج من التدابير التقنية وغير التقنية جنبًا إلى جنب، إذ تشمل التدابير غير التقنية في المقام الأول تعزيز الثقافة الرقمية للأطفال والأهالي على حد سواء، في حين تتخذ التدابير التقنية أشكالًا مثل استخدام برامج التحكم الأبوي. 

وتتيح بعضًا من هذه البرامج للأهالي التحكم في مدة استخدام الأجهزة، وتتبع مواقع أطفالهم جغرافيًا، وحمايتهم من المحتوى غير اللائق عمريًا، بما في ذلك المحتوى الموجود على YouTube. 

سلامة الاطفال عبر الإنترنت 

بعد تفجير إسرائيل أجهزة بيجر في لبنان.. هكذا تعامل مجلس النواب مع ملف أمن المعلومات.. لجنة الاتصالات تطالب بإطار تنظيمي للأمن السيبراني.. وتحرك برلماني بشأن خطة الحكومة لمواجهة أي هجمات

دراسة: قلق متزايد بالشركات حول تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية

 أكد سيف الله الجديدي رئيس قنوات المستهلكين في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، أنه عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال على الإنترنت، فإن الحماية من المحتوى غير اللائق تلعب دورًا أساسيًا. وهدفنا هو تمكين الأهالي من الشعور بالثقة بأن أطفالهم محميون. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانترنت امن المعلومات الأطفال الفضاء الرقمي الرقمي

مواد متعلقة

تقرير حديث: 25٪ زيادة في الهجمات السيبرانية على قطاع التجزئة قبل تخفيضات الجمعة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا اليوم حول الحروب السيبرانية

تقرير حديث: شركات الاتصالات في صدارة أهداف الهجمات السيبرانية لعام 2024

الأكثر قراءة

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين 2025

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

بعد حبس المتهم 3 سنوات، القصة الكاملة لأزمة ابنة شيرين عبد الوهاب مع الابتزاز الإلكتروني

ليفربول يقترب من التجديد لـ محمد صلاح، اعرف الراتب ومدة العقد

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

المنصورة يحقق فوزه الأول، نتائج 9 لقاءات في مباريات اليوم بدوري المحترفين

منوعات

المزيد

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من دعاء الصالحين، ردده في ليلة الجمعة ويومها

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

كم مرة ذكر النبي نوح في القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية