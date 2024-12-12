تقرير: 64% من أطفال مصر تعرضوا لمحتوى عنيف على الإنترنت

كشف تقرير حديث لخبراء أمن المعلومات أن 64% من الأطفال في مصر تعرضوا لمحتوى عنيف على الإنترنت، كما تناول 23% من الأهالي حوادث مثيرة للقلق تتضمن محاولة أفراد بالغين غير معروفين التودد لأطفالهم في الفضاء الرقمي.

مقدار الوقت المستهلك عبر الإنترنت

ويواجه الأهالي اليوم العديد من المحاذير بشأن مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم بصحبة أجهزتهم الإلكترونية وطبيعة المحتوى الذي يستهلكونه على الإنترنت.

ويسعى 81% من الأهالي المشاركين في الاستطلاع في مصر للتحكم بأنشطة أطفالهم على الإنترنت بشكل كامل، بينما يعمد 13% من المشاركين إلى تفعيل وسائل التحكم لديهم عندما تدعو الحاجة فقط، في حين يميل ما لا يزيد على 7% منهم لعدم التدخل في الحياة الرقمية لأطفالهم على الإطلاق.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته “كاسبرسكي” عن تعرض 27% منهم لخسائر مالية نتيجة تصرفات أطفالهم على الإنترنت، بما في ذلك حالات تنزيل ألعاب مدفوعة عن طريق الخطأ، أو شراء شيء ما عبر الإنترنت دون استئذان، أو الوقوع ضحية لعمليات خداع إلكترونية.

ولحماية الأطفال من التهديدات الرقمية، يوصي الخبراء باتخاذ مزيج من التدابير التقنية وغير التقنية جنبًا إلى جنب، إذ تشمل التدابير غير التقنية في المقام الأول تعزيز الثقافة الرقمية للأطفال والأهالي على حد سواء، في حين تتخذ التدابير التقنية أشكالًا مثل استخدام برامج التحكم الأبوي.

وتتيح بعضًا من هذه البرامج للأهالي التحكم في مدة استخدام الأجهزة، وتتبع مواقع أطفالهم جغرافيًا، وحمايتهم من المحتوى غير اللائق عمريًا، بما في ذلك المحتوى الموجود على YouTube.

سلامة الاطفال عبر الإنترنت

أكد سيف الله الجديدي رئيس قنوات المستهلكين في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، أنه عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال على الإنترنت، فإن الحماية من المحتوى غير اللائق تلعب دورًا أساسيًا. وهدفنا هو تمكين الأهالي من الشعور بالثقة بأن أطفالهم محميون.

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