الخميس 12 ديسمبر 2024
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محافظات

وكيل التعليم بدمياط يشهد احتفال المدارس بأعياد الطفولة

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

شهد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، احتفال مدارس المحافظة بأعياد الطفولة، والذي شاركت في إعداده الإدارة العامة للخدمات التربوية بمديرية التربية والتعليم تحت قيادة الدكتورة إيناس عبد الخالق وذلك بالمركز الاستكشافي بدمياط الجديدة.

وحضر الحفل الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية وقيادات التعليم بدمياط من مديري عموم الإدارات التعليمية والنوعية والتوجيهات المختلفة والمجتمع المدني.  

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم ومجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية للطلاب الموهوبين والمتميزين من مدارس المحافظة. 

 

احتفال مدارس دمياط  بأعياد الطفولة،
احتفال مدارس دمياط  بأعياد الطفولة،

وكيل الوزارة يشيد بإبداعات الطلاب ويؤكد دعمه للأنشطة الثقافية

وأعرب وكيل التعليم بدمياط عن اعتزازه بمشاركة أبنائه الطلاب الفرحة والسعادة بهذا الحفل ولما قدموه من عروضًا فنية واستعراضية مبهرة، أظهرت إبداعهم ومهاراتهم المتعددة ووجه "وكيل الوزارة" الشكر لفريق العمل لتعاونهم الواضح جليا فى تنظيم الحفل والظهور بهذا المظهر المشرف واللائق، مؤكدا على دعمه الدائم للأنشطة الثقافية والتربوية الهادفة للطلاب، والتى لها دورها الرئيسى فى تنمية وصقل مهاراتهم الإبداعية والفنية، ورسم البسمة والسعادة على وجوههم، مثمنا الجهد المبذول والتعاون المثمر للنهوض بالعمل والإرتقاء به والحرص الدائم على مصلحة ابنائنا الطلاب وإخراج هذا الحدث بالشكل المشرف.

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