أحكام بالمؤبد والمشدد للمتهمين بالشروع في قتل ضابط شرطة بالقناطر الخيرية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، حكمها في قضية الشروع في قتل ضابط شرطة أثناء تأدية عمله حال توجه بمأمورية لضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بقرية أبو الغيط بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وقضت المحكمة أولا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادى عشر بالسجن المؤبد، ثانيا بمعاقبة المتهم الثامن بالسجن 15 عامًا، ثالثا بمعاقبة المتهم الثالث عشر بالسجن لمدة عام، رابعا بمعاقبة المتهمين الثانى عشر والرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر بالسجن لمدة عام مع الشغل، خامسا بإعفاء المتهمين الخامس عشر والسادس عشر من العقاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

قرار الإحالة

أحالت النيابة العامة المتهمين "عماد إ ص" 28 سنة صاحب حانوت كوافير حريمي، و"أحمد م إ' 21 سنة سائق، و"محمد خ ط" 21 سنة ومساعد فني تكييف، و"سید م د" 44 سنة عامل كارته، و"مصطفي ع ا" 22 سنة عامل بالأجرة، و"زعيم س ح" 27 سنة فلاح ومقيم شراره، "أحمد ك س" ٥٠ سنة فلاح، و"عبد الله أ ك" 17 سنة مزارع، و"نبيل ص ع" 22 سنة - ميكانيكي، و"أحمد ص ح" 27 سنة سائق توك توك، و"أدهم ج م" العقد الثالث من العمر - بدون عمل، و"عمرو ف م" 22 سنة ميكانيكي ومقيم الساحل القاهرة - عنوان آخر كفر حمزة الخانكة، و"عامر ع ع" 16 سنة عامل، و"كريم أ م" 22 سنة عامل، و"منصوره ص ع" 55 سنة ربة منزل، و" محمد إ م" 72 سنة بالمعاش، و"سهام ر ع" 27 سنة ربة منزل ومقيم أرض الملاح باسوس القناطر الخيرية و"محمد م ع" 40 سنة - فلاح، و"بحيري ا م" 29 سنة عامل ومقيم باسوس القناطر الخيرية، وجميعهم مقيمين بأبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية، في القضية رقم 21435 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيريه والمقيدة برقم 1532 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، لأن في 2/9/2022 المتهمين من الأول إلي الحادي عشر شرعوا في قتل المجني عليه الرائد "محمد رفعت أبو سريع" والنقيب "كمال إبراهيم" والقوة المرافقة عمدًا بدون سبق الإصرار والترصد، بأن أطلق المتهمون أعيرة نارية صوبه هو والقوة المرافقة قاصدين، بذلك قتله فأحدث به العيار الذي أطلقه المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه إصابته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعرض أمر الإحالة لـ جنايات شبرا الخيمة أن المتهمين استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي وهو الرائد محمد رفعت أبو سريع، والنقيب كمال إبراهيم، ومرافقيهم من رجال الشرطة، بأن اطلقوا صوبهم أعيرة نارية مستخدمين أسلحة نارية محل الاتهام الرابع والسادس لحملهم بغير وجه حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ القانون بضبطهم والجريمة متلبسين بها وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو عدم تنفيذ القانون وإصابة المجني عليه الرائد محمد رفعت أبو سريع، بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " فرد - بندقية خرطوش"، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بإحرازها، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخن " بندقية آلية" مما لا يجوز لهم في حيازتها أو إحرازها.

وأوضح أمر الإحالة أنهم أحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق مما لا يجوز لهم حرازها، وأتلفوا عمدا المركبة المعدة للنفع العام والمملوكة لمركز شرطة القناطر الخيرية وذلك المبين بالأوراق، وأطلقوا أعيرة نارية داخل القرى علي النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني عشر: أعان المتهم الأول علي الفرار من وجه القضاء، بأن قام بإيوائه مع علمه بوقوع الجريمة وأن المتهم الثالث عشر والرابع عشر: أعانا المتهم الخامس على الفرار من وجه القضاء بأن قاما بإيوائه مع علمهم بوقوع الجريمة، مؤكدا أن المتهم الخامس عشر والسادس عشر: أعانا المتهم الثاني علي الفرار من وجه القضاء بأن قاما بإيوائه مع علمهم بوقوع الجريمة، وأن المتهم السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر: أعانا المتهم السادس علي الفرار من وجه القضاء بأن قاما بإيوائه مع علمهم بوقوع الجريمة.

وأكد المجني عليه "محمد رفعت أبو سريع إمام" 33 سنة رائد شرطة- رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، أنه تبلغ من الأهالي باتجار المتهمين في المواد المخدرة فتوجه صوبهم وعلي أثر ذلك، وقام المتهمون بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب سيارة الشرطة قاصدين بذلك قتله وقتل القوة المرافقة، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأيد النقيب "كمال إبراهيم " معاون مباحث مركز القناطر الخيرية، ما جاء بأقوال الشاهد الأول وأضاف أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين "نبيل صبري، أحمد صبحي" وبتفتيشهم عثر مع المتهم "نبيل صبري" علي سلاح ناري بندقية آلية بداخلها سبع طلقات وكذا كيس بلاستيكي لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وعثر مع المتهم "أحمد صبحي" سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة وكيس لجوهر الاستروكس المخدر وعدد 2 قطعة الجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وعزي قصدهم إزهاق روحهم والمواد المخدة للاتجار والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس وتجارتهم ومقاومة رجال الضبط والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.

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