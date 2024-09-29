12 قتيلا مجهولي الهوية إثر الغارات على دير الزور السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة التفجيرات التي استهدفت مدينة دير الزور شرقي سوريا، مؤكدا أن الإنفجارات العنيفة استهدفت 12 مقاتلًا "موالين لإيران" قتلوا جراء الغارات.

وأشار المرصد إلى أن القتلى "مجهولي الهوية" حتى اللحظة، وسقطوا في البوكمال على الحدود مع العراق، في محافظة دير الزور، وقال إن هناك عددًا كبيرًا من الجرحى، دون أن يؤكد فيما إذا كانت الغارات أمريكية أم إسرائيلية.

وقال إن طائرات حربية مجهولة هاجمت "مواقع للميليشيات الإيرانية" في مدينة دير الزور وريفها الشرقي، وقال إنه سمعت أصوات 5 انفجارات، إضافة إلى غارات ضربت مواقع في ريف البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

وأوضح أن الغارات استهدفت مقرًا عسكريًا ورادارًا في حي هرابش وجبل ثردة في محيط مطار دير الزور ومقر التنمية في شارع بورسعيد في حي العمال.