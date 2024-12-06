محافظ أسوان يعلن فتح باب تراخيص المركبات الخفيفة بديلا عن التوك توك (صور)

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن فتح باب تراخيص للمركبات الخفيفة من تصنيع وزارة الإنتاج الحربى وذلك تمهيدًا لإحلالها بمركبات التوك توك بنطاق المحافظة، مكلفًا إدارة مشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بتحديد الحد الأقصى لعدد المركبات الخفيفة المقترح تشغيلها، مع تحديد خطوط السير والتعريفة المقررة لكل خط لتحقيق أسلوب وآلية التنظيم لها على الوجه الأكمل.

مركبات تتميز بالشكل الجمالى والحضارى

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المركبات الخفيفة تتميز بالشكل الجمالى والحضارى الذى يليق بعروس المشاتى، مع الحفاظ على سلامة كل من يستقلها، موضحًا أنه وفقًا للتنسيق مع الوزارات المختصة بالتنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والداخلية، والإنتاج الحربى التى تقوم بتصنيع المركبات الخفيفة للعمل فى نطاق كل محافظة بالطرق الداخلية وعواصم المحافظات دون الطرق الرئيسية.

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