إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بأسوان

أصيب ١٣ شخصا في حادث تصادم بين سيارتين، اليوم الإثنين، على الطريق الزراعي بقرية أبو الريش التابعة لمركز أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص والأخرى سيارة نقل على الطريق الزراعى بقرية أبو الريش.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتبين أن المصابين هم: "عرفات هادى، 50 سنة، رحمة عبد الرحمن، 20 سنة، رحمة صبرى، 20 سنة، مصطفى عبد الرحيم، 25 سنة، حسن حسب الله، 20 سنة، عصام سليمان، 20 سنة، عصماء سليمان، 21 سنة، ناصر رفاعى، 21 سنة، شاذلى محمود، 20 سنة، حماده عبد اللطيف، 31 سنة، محمود محمد عطا، 20 سنة، شهد عبد الشافى، 17 سنة، نعمة عيد، 18 سنة"، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات.

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