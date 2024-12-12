الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بالشرقية يلتقي لجنة وحدة الانتقال لسوق العمل بالمديرية

رمضان يلتقى لجنة
رمضان يلتقى لجنة وحدة الانتقال لسوق العمل

استقبل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بحضور المهندس أيمن الشوربجي مدير عام التعليم الفني بالمديرية اللجنة المكلفة باستكمال مكونات وحدة الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وممثلين عن مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

وكيل تعليم الشرقية يستقبل الطلاب المشاركين بالمسابقة الوطنية للمبتكرين

  استكمال مكونات الوحدة الفرعية بالشرقية 

وضمت اللجنة مينا كمال نائب مدير المكون الأول بالمشروع وعبد الهادى سمير استشاري التوظيف بالمشروع والدكتور ياسر خاطر مسئول الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل وأعضاء المكتب الميداني لمشروع قوى عاملة مصر بالشرقية  وهانى شلبى مدير التنسيق للتعليم الفني وذلك فى ضوء استكمال مكونات الوحدة الفرعية بالشرقية.

الإسهام بتقليل نسبة البطالة بين خريجى الدبلومات الفنية 

وأكد  محمد رمضان وكيل اول الوزارة علي الدور  الهام والفعال لوحدة الانتقال لسوق العمل في الإسهام بتقليل نسبة البطالة بين خريجي الدبلومات الفنية وإلحاقهم بسوق العمل ورعاية مشروعات الطلاب الابتكارية المقدمة من طلاب مدارس التعليم الفني بمحافظة الشرقية.

وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل 

وبعد الانتهاء من المقابلات قدم رمضان الشكر لمشروع قوى عاملة مصر والقائمين عليه لما قدموه من دعم للتعليم الفنى بالشرقيه ووحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بالشرقية وكذلك الدعم الواضح والنقلة النوعية فى مكون الجودة الذى ظهر بريقه فى مدارس عدة وأوضح تقديم الدعم الفنى اللازم لاستمرار عمل أنشطة المشروع بتميز فى الشرقية.

وكيل تعليم الشرقية يتابع أربع مدارس بإدارة ديرب نجم اليوم

الشكر لإدارة المشروع والمكتب الميداني بالشرقية 

كما قدم مدير عام التعليم الفنى الشكر لفريق عمل المشروع سواء إدارة المشروع أو المكتب الميداني بالشرقية وعلى جانب آخر التقى  مينا كمال بمجموعة فرق دعم الأقران واستمع إلى مبادراتهم وأشاد بها وقدم الشكر للميسرين المشرفين على البرنامج كما قام عبد الهادى سمير باجتماع مع ميسري التوظيف والاستماع إلى انجازاتهم وكذلك التحديات التي تواجههم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية المهندس ايمن الشوربجى مدير عام التعليم الفني التربية والتعليم بالشرقية وحدة الانتقال لسوق العمل مشروع قوى عاملة مصر

مواد متعلقة

وكيل تعليم الشرقية يستقبل الطلاب المشاركين بالمسابقة الوطنية للمبتكرين

وكيل تعليم الشرقية يتابع أربع مدارس بإدارة ديرب نجم اليوم

تعليم الشرقية: جولات ميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس

وكيل تعليم الشرقية يتابع الثانوية التجارية الجديدة بالزقازيق

الأكثر قراءة

جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين 2025

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد حبس المتهم 3 سنوات، القصة الكاملة لأزمة ابنة شيرين عبد الوهاب مع الابتزاز الإلكتروني

ليفربول يقترب من التجديد لـ محمد صلاح، اعرف الراتب ومدة العقد

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

البنك المركزي: إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات المحمول وتفعيل أبل باي

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

منوعات

المزيد

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة ذكر النبي نوح في القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أسماء سورة المسد والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية