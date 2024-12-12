وكيل التعليم بالشرقية يلتقي لجنة وحدة الانتقال لسوق العمل بالمديرية

استقبل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بحضور المهندس أيمن الشوربجي مدير عام التعليم الفني بالمديرية اللجنة المكلفة باستكمال مكونات وحدة الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وممثلين عن مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استكمال مكونات الوحدة الفرعية بالشرقية

وضمت اللجنة مينا كمال نائب مدير المكون الأول بالمشروع وعبد الهادى سمير استشاري التوظيف بالمشروع والدكتور ياسر خاطر مسئول الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل وأعضاء المكتب الميداني لمشروع قوى عاملة مصر بالشرقية وهانى شلبى مدير التنسيق للتعليم الفني وذلك فى ضوء استكمال مكونات الوحدة الفرعية بالشرقية.

الإسهام بتقليل نسبة البطالة بين خريجى الدبلومات الفنية

وأكد محمد رمضان وكيل اول الوزارة علي الدور الهام والفعال لوحدة الانتقال لسوق العمل في الإسهام بتقليل نسبة البطالة بين خريجي الدبلومات الفنية وإلحاقهم بسوق العمل ورعاية مشروعات الطلاب الابتكارية المقدمة من طلاب مدارس التعليم الفني بمحافظة الشرقية.

وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل

وبعد الانتهاء من المقابلات قدم رمضان الشكر لمشروع قوى عاملة مصر والقائمين عليه لما قدموه من دعم للتعليم الفنى بالشرقيه ووحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بالشرقية وكذلك الدعم الواضح والنقلة النوعية فى مكون الجودة الذى ظهر بريقه فى مدارس عدة وأوضح تقديم الدعم الفنى اللازم لاستمرار عمل أنشطة المشروع بتميز فى الشرقية.

الشكر لإدارة المشروع والمكتب الميداني بالشرقية

كما قدم مدير عام التعليم الفنى الشكر لفريق عمل المشروع سواء إدارة المشروع أو المكتب الميداني بالشرقية وعلى جانب آخر التقى مينا كمال بمجموعة فرق دعم الأقران واستمع إلى مبادراتهم وأشاد بها وقدم الشكر للميسرين المشرفين على البرنامج كما قام عبد الهادى سمير باجتماع مع ميسري التوظيف والاستماع إلى انجازاتهم وكذلك التحديات التي تواجههم.

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