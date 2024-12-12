الخميس 12 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

اسعار العملات
اسعار العملات

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في  البنك المركزي، على عكس الدولار الذى يشهد حالة من الارتفاع في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى بنحو 15 قرشا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، وفقWا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، خدمة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي: 

اقرأ التالي: سعر الدولار في البنوك اليوم

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي، حوالي 48.58 جنيهًا للشراء و48.72 جنيهًا للبيع. 

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الدولار، فيتو 
سعر الدولار

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.14 جنيهًا للشراء، و53.29 جنيهًا للبيع.

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اليورو، فيتو 
سعر اليورو

 

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 64.42  جنيهًا للشراء، و64.63 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: بيان هام من البنك المركزي بشأن مستوى التضخم لشهر يوليو 2024

 

الجنيه الاسترليني، فيتو 
الجنيه الاسترليني 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل  الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو164.39 جنيهًا للشراء، و164.91  جنيهًا للبيع. 

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الدينار الكويتي، فيتو 
الدينار الكويتي

سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.77 جنيهًا للشراء، و13.80  جنيهًا للبيع.

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الدرهم الاماراتي 
الدرهم الاماراتي 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

 وسجل اليوان الصيني في  البنك المركزي المصري نحو 6.95 جنيهات للشراء، و6.97 جنيهات للبيع.

اقرأ التالي: شروط ترخيص مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية وفقا لقانون "المركزي"

اليوان الصيني، فيتو 
اليوان الصيني

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.24 جنيهًا للشراء، و 57.43 جنيهًا للبيع.

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الفرنك السويسرى، فيتو 
الفرنك السويسرى

سعر ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.15 جنيهًا للشراء، و33.24 جنيهًا للبيع.

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ين ياباني

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال سعودي في البنك المركزي المصري نحو13.45 جنيهًا للشراء، و13.49 جنيهًا للبيع.

 

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