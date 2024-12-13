من الأرخص إلى الأغلى.. تعرف على أسعار الدفايات.. والمحال التجارية تقدم تخفيضات تصل لـ 35٪ مع بدء الموسم

أسعار الدفايات في مصر، سجلت أسعار الدفايات في المحال التجارية؛ تباينًا ملحوظًا، مع اختلاف العلامات التجارية والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة الدفاية، فضلًا عن قدرتها ونوعها.

عروض على أسعار الدفايات تصل لـ 35%

ويُعد فصل الشتاء موسمًا لبيع الدفايات، إذ مع اشتداد برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يبدأ المواطنون في البحث وشراء وسائل التدفئة.

وعليه قدمت بعد المحال التجارية عروض على أسعار الدفايات تصل لـ 35% على بعض العلامات التجارية، لجذب العملاء على الشراء.

أرخص اسعار الدفايات اليوم، فيتو

أسعار الدفايات في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض سعر الدفايات في المحال التجارية بمختلف أنواعها، التي يقل سعرها عن 1000 جنيه، في السطور الأتية:

أسعار الدفايات في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار الدفايات في المحال التجارية بمختلف أنواعها، في السطور الأتية:

بلغ سعر دفاية كهربائية يونايتد ناشونال 2 شمعة 600 وات نحو 260 جنيهًا. بلغ سعر دفاية كهربائية يونايتد ناشونال 2 شمعة 600 وات نحو 300 جنيه. بلغ سعر دفاية هالوجين أياكس 2 شمعة 800 وات لون رمادي نحو 350 جنيهًا. بلغ سعر دفاية هالوجين 800 وات 2 شمعة لون ابيض نحو 406 جنيهات. بلغ سعر دفاية كهربائية هاي واي 1800 وات 3 شمعات لون أسود نحو 425 جنيهًا. بلغ سعر دفاية كهربائية يونايتد ناشونال 2 شمعة 600 وات نحو 300 جنيه. بلغ سعر دفاية كهرباية هاي واي 1800 وات 3 شمعات لون أسود نحو 425 جنيهًا.

أسعار الدفايات أي هوم في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية أي هوم 3 شمعة 1200 وات لون أسود نحو 500 جنيه.

بلغ سعر دفاية أي هوم 3 شمعة 1500 وات لون اسود نحو 528 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية كهربائية أكاي 4 شموع 220 وات متعددة الألوان نحو 569 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية هالوجين أي هوم 4 شمعة 2200 وات لون أسود نحو 580 جنيهًا.

أسعار الدفايات ايرون وزادا في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية كهربائية زادا 3 شمعة 1200 وات لون اسود أو فضي نحو 680 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية كهربائية ايرون ماكس برو 1600 وات 4 شمعات نحو 749 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية كهربائية زادا 3 شمعة 1200 وات لون أسود أو فضي نحو 529 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية كوارتز فريش 3 شمعات 2100 وات لون أبيض نحو 1350 جنيهًا.

أسعار الدفايات الزنوكي وبلاك أند ديكر في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية تاتش الزنوكي بمروحة 2000 وات لون أبيض نحو 900 جنيه.

بلغ سعر دفاية مروحة بلاك أند ديكر 2000 وات لون أبيض نحو 2789 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية زيت من بلاك أند ديكر b5 ريشة 2500 وات لون أسود نحو 9089 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية جاك زيت 7 ريشة 1200 وات لون أبيض نحو 3739 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية فريش 5 شمعات لون أسود نحو 1439 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية تاتش برتسيج 2000 وات نحو 1309 جنيهات.

أسعار الدفايات ديلونجي في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية ديلونجي عمودية أفيو 2000 وات نحو 3 آلاف جنيه.

بلغ سعر دفاية ديلونجي عمودية لون أخضر 2000 وات نحو 3 آلاف جنيه.

بلغ سعر دفاية ديلونجي عمودية 2000 وات لون أصفر نحو 3 آلاف جنيه.

بلغ سعر دفاية زيت من بلاك أند ديكر 13 ريشة 2500 وات نحو 10 آلاف جنيه.

بلغ سعر دفاية تورنيد سيراميك 2000 وات لون أسود نحو 4349 جنيهًا.

أسعار الدفايات سيراميك تورنيدو وميانتا في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية ديلونجي زيت 1.5 كيلو وات 7 ريشة نحو 7969 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية ديلونجي زيت 2 كيلو وات 9 ريشة نحو 9089 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات 16 متر بريموت لون رمادي نحو 4359 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية فريش فاير 2000 وات لون أسود نحو 4050 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية زيت ميانتا 11 ريشة 2300 وات نحو 6 آلاف جنيه.

بلغ سعر دفاية زيت ميانتا 13 ريشة 2500 وات نحو 6 آلاف جنيه.

بلغ سعر دفاية مروحة كومفي بلو سوناي 2000 وات تقنية الدوران لون أسود نحو 849 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية مروحة كومفي إير سوناي 2000 وات حماية من الحرارة لون أسود نحو 749 جنيهًا.

أسعار الدفايات فاير فريش وتورنيدو في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية فاير فريش 2000 وات مفتاح أمان لون أسود نحو 2990 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية 3D 5 شمعة 2000 وات نحو 1435 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية 2D 3 شمعة 1200 وات نحو 1015 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية فريش 3 شمعة 2100 وات لون أبيض نحو 1435 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات نحو 3295 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات لون أسود نحو 4305 جنيهات.

بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات نحو 3845 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية زيت ميانتا 13 ريشة 2500 وات نحو 6500 جنيه.

أسعار الدفايات الزيت جاك وهيلر في المحال التجارية

بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات لون أسود نحو 4305 جنيهات.

بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات نحو 3845 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية زيت ميانتا 13 ريشة 2500 وات نحو 6500 جنيه.

بلغ سعر دفاية زيت جاك 9 ريشة 1500 وات لون أبيض نحو 4300 جنيه.

بلغ سعر دفاية زيت بلاك أند ديكر 9 زعانف 2000 لتر لون أسود نحو 7200 جنيه.

بلغ سعر دفاية زيت هيلر 11 ريشة 2000 وات مزودة بمروحة لون بيج نحو 8320 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية زيت هيلر 15 ريشة 2500 وات 16 مترًا مروحة لون بيج نحو 10644 جنيهًا.

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