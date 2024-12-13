الجمعة 13 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تبدأ بـ 1015 جنيها وتصل إلى 10600، تعرف على أسعار الدفايات بالأسواق (صور)

أسعار الدفايات في
أسعار الدفايات في مصر، فيتو

أسعار الدفايات في مصر، تباينت أسعار الدفايات في المحال التجارية؛ إذ مع اشتداد برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يبدأ المواطنون في البحث عن وسائل التدفئة.

 

عروض على أسعار الدفايات تصل إلى 35% 

لذلك فإن فصل الشتاء هو موسم بيع الدفايت، وعليه قدمت بعد المحال التجارية عروض على أسعار الدفايات تصل لـ 35% على بعض العلامات التجارية، لجذب العملاء على الشراء.

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أغلى اسعار الدفايات اليوم، فيتو

 

أسعار الدفايات في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض  سعر الدفايات الأغلى في المحال التجارية بمختلف أنواعها، التي يزيد سعرها عن 1000 جنيه، في السطور الأتية: 

  1. بلغ سعر دفاية كوارتز فريش 3 شمعات 2100 وات لون أبيض نحو 1350 جنيهًا.
  2. بلغ سعر دفاية مروحة بلاك أند ديكر 2000 وات لون أبيض نحو 2789 جنيهًا.
  3. بلغ سعر دفاية زيت من بلاك أند ديكر b5 ريشة 2500 وات لون أسود نحو 9089 جنيهًا.
  4. بلغ سعر دفاية جاك زيت 7 ريشة 1200 وات لون أبيض نحو 3739 جنيهًا.
  5. بلغ سعر دفاية فريش 5 شمعات لون أسود نحو 1439 جنيهًا.
  6. بلغ سعر دفاية تاتش برتسيج 2000 وات نحو 1309 جنيهات.
  7. بلغ سعر دفاية ديلونجي عمودية أفيو 2000 وات نحو 3 آلاف جنيه.

 

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أغلى اسعار الدفايات اليوم، فيتو

 

أسعار الدفايات في المحال التجارية

  • بلغ سعر دفاية ديلونجي عمودية لون أخضر 2000 وات نحو 3 آلاف جنيه.
  • بلغ سعر دفاية ديلونجي عمودية 2000 وات لون أصفر نحو 3 آلاف جنيه.
  • بلغ سعر دفاية زيت من بلاك أند ديكر 13 ريشة 2500 وات نحو 10 آلاف جنيه.
  • بلغ سعر دفاية تورنيد سيراميك 2000 وات لون أسود نحو 4349 جنيهًا.
  • بلغ سعر دفاية ديلونجي زيت 1.5 كيلو وات 7 ريشة نحو 7969 جنيهًا.
  • بلغ سعر دفاية ديلونجي زيت 2 كيلو وات 9 ريشة نحو 9089 جنيهًا.
  • بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات 16 متر بريموت لون رمادي نحو 4359 جنيهًا.

 

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أغلى اسعار الدفايات اليوم، فيتو

 

سعر الدفايات في المحال التجارية

  1. بلغ سعر دفاية فريش فاير 2000 وات لون أسود نحو 4050 جنيهًا.
  2. بلغ سعر دفاية زيت ميانتا 11 ريشة 2300 وات نحو 6 آلاف جنيه.
  3. بلغ سعر دفاية زيت ميانتا 13 ريشة 2500 وات نحو 6 آلاف جنيه.
  4. بلغ سعر دفاية فاير فريش 2000 وات مفتاح أمان لون أسود نحو 2990 جنيهًا.
  5. بلغ سعر دفاية 3D 5 شمعة 2000 وات نحو 1435 جنيهًا.
  6. بلغ سعر دفاية 2D 3 شمعة 1200 وات نحو 1015 جنيهًا.
  7. بلغ سعر دفاية فريش 3 شمعة 2100 وات لون أبيض نحو 1435 جنيهًا.
  8. بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات نحو 3295 جنيهًا.

 

أسعار الدفايات في المحال التجارية

  • بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات لون أسود نحو 4305 جنيهات.
  • بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات نحو 3845 جنيهًا.
  • بلغ سعر دفاية زيت ميانتا 13 ريشة 2500 وات نحو 6500 جنيه.
  • بلغ سعر دفاية زيت جاك 9 ريشة 1500 وات لون أبيض نحو 4300 جنيه.
  • بلغ سعر دفاية زيت بلاك أند ديكر 9 زعانف 2000 لتر لون أسود نحو 7200 جنيه.
  • بلغ سعر دفاية زيت هيلر 11 ريشة 2000 وات مزودة بمروحة لون بيج نحو 8320 جنيهًا.
  • بلغ سعر دفاية زيت هيلر 15 ريشة 2500 وات 16 مترًا مروحة لون بيج نحو 10644 جنيهًا.

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