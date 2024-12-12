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أخبار مصر

محافظ الجيزة يكرم المتميزين من موظفي المحافظة لعام 2024

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال التكريم
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 كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نخبة من الموظفين المتميزين بالمحافظة، وذلك تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم في الدورات التدريبية التي تم تنظيمها خلال العام المالي 2024-2025. 

وأكد محافظ الجيزة خلال الحفل أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية قدرات الموظفين، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. 

وشهد الحفل تكريم عدد كبير من الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى في الدورات التدريبية التي نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة ومركز تدريب التنمية البشرية بالديوان العام للمحافظة، بالإضافة إلى تكريم المدربين الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورات.

 

وأشاد المحافظ بجهود الموظفين المكرمين، وحثهم على مواصلة التميز والابتكار، مؤكدًا أنهم قدوة حسنة لزملائهم. كما وجه الشكر للمدربين على جهودهم في نقل المعرفة والمهارات للموظفين.

أهداف التكريم

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الهدف من التكريم هو تحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد والتميز، وتكريم المتميزين وتقدير جهودهم، ونشر ثقافة التعلم المستمر والتطوير الذاتي، ورفع الروح المعنوية للموظفين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا التكريم يساهم في خلق روح تنافسية إيجابية بين الموظفين، وحفزهم على تطوير أنفسهم ومهاراتهم، كما يعزز من شعورهم بالانتماء والولاء للمحافظة.

رسالة محافظ الجيزة للعاملين بالمحافظة

ووجه محافظ الجيزة رسالة شكر وتقدير لكافة العاملين بالمحافظة، وحثهم على مواصلة العمل الجاد والمثمر لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما أكد أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.

ويعتبر هذا التكريم خطوة مهمة في سبيل تطوير الكوادر البشرية بالمحافظة، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع متطور ومتقدم.

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